Tiago Ramos relembra namoro com a mãe de Neymar Jr.: - Eu não tinha interesse

Revelações em A Fazenda 14! Tiago Ramos aproveitou um momento na sede para relembrar o seu antigo relacionamento com Nadine Gonçalves, mãe do jogador brasileiro Neymar Jr.

Durante a madrugada, o modelo afirmou que a relação não era por interesse e que ainda sente algo por Nadine.

- Pensavam que eu estava [por interesse]... mas não, eu sou muito humilde. De boa cara, eu não tinha interesse. O meu interesse era na mulher [Nadine], por ter um sentimento por ela, que eu ainda tenho, disse.

Tiago também relembrou as polêmicas envolvendo a relação:

- As pessoas queriam que eu provasse isso, provasse que eu não era interesseiro, falaram que eu batia na mulher... porr*! Pelo amor de Deus, cara! Imagina o tanto de coisa pesada que foi pra cima de mim?

No final, ele deu a entender que entrou no reality para tentar ter a sua vida de volta:

- Nós temos os nossos erros, né? Comete algumas coisas e é por isso que as pessoas falam. Mas inventar coisas ao seu respeito que me prejudicou na minha vida profissional e no meu relacionamento, foi fod*. Agora eu tenho que contornar tudo, dentro de um reality pra tentar conseguir a minha vida de volta. Olha que loucura!