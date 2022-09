Democratas no Senado dos EUA divulgam proposta para evitar shutdown no governo

27/09/2022 | 11:57



Senadores do Partido Democrata divulgaram na noite da segunda-feira, 26, o texto de uma proposta que os congressistas poderiam passar para evitar uma paralisação parcial (shutdown) do governo após o fim dos fundos federais nesta sexta-feira. A resolução de 237 páginas, tornada pública pouco antes da meia-noite pelo Comitê de Apropriações do Senado, estenderia os atuais níveis de financiamento até 16 de dezembro.

A proposta, porém, inclui várias medidas não relacionadas, entre elas uma lei controversa para reformular o processo de autorização de projetos de energia nos EUA, além de bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, o que gera dúvidas sobre se haverá apoio suficiente no Congresso. A resolução precisa de 60 votos no Senado, que deve tratar do texto após voltar a se reunir nesta terça-feira. O texto precisa também passar na Câmara dos Representantes.

Líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer concordou em incluir a reformulação no processo para projetos de energia do senador Joe Manchin, em troca do voto dele em agosto para aprovar uma legislação com mudanças com foco em clima, seguro-saúde e reforma tributária.

Legisladores dos dois partidos têm criticado a proposta, com a oposição republicana afirmando que ela não vai longe o suficiente para retirar barreiras nas autorizações, para que projetos de energia possam ser construídos rápido.

Na semana passada, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que os congressistas estão em uma posição de agir rápido para garantir a lei de financiamento. Ela não quis especular, contudo, se haveria votos suficientes de deputados para aprovar a medida.