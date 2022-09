Dirigente do Fed diz estar apreensivo com ritmo de alta juros nos EUA

27/09/2022 | 11:00



O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Chicago, Charles Evans, disse que está um pouco apreensivo sobre o Fed estar elevando juros em ritmo muito rápido para controlar a inflação nos EUA. Em entrevista à emissora CNBC, transmitida nesta terça-feira, Evans enfatizou, porém, que controlar a inflação é a prioridade do momento e que continuar elevando os juros básicos é muito importante.

Evans, que não vota nas decisões de política monetária do Fed este ano, previu que o consenso para os juros dos EUA no fim do ano deverá ficar em 4,25% a 4,50%.

Na semana passada, o Fed elevou juros em 75 pontos-base pela terceira vez consecutiva, para a faixa de 3% a 3,25%.

Ainda na entrevista, Evans disse continuar "cautelosamente otimista" sobre a possibilidade de que os EUA consigam evitar uma recessão.