Maverick Hybrid chega ao Brasil em 2023; veja teaser

Da Redação

Do 33Giga



27/09/2022 | 10:55



A Ford confirmou a chegada da Maverick Hybrid ao Brasil no início de 2023. O modelo deve ser a primeira picape híbrida do Brasil.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A Maverick Hybrid é o primeiro de três modelos eletrificados que vão compor o portfólio da marca no ano que vem. Completam o rol Mustang Mach-E e E-Transit.

Confira o teaser da Maverick Hybrid

A Maverick Hybrid conta com freio regenerativo, que contribui para a eficiência energética das baterias, principalmente no anda e para em rodagem urbana. Além disso, os veículos híbridos, assim como os elétricos, têm desconto de IPVA em alguns estados e, na cidade de São Paulo, também estão livres do rodízio.

Após a picape Maverick, chega em 2023 o SUV Mach-E, versão elétrica do Mustang, que já é o segundo SUV elétrico mais vendido dos EUA. A demanda do modelo continua em alta, com milhares de unidades reservadas, sendo que 70% de seus clientes são novos na marca Ford.

Além de emissões zero, o Mustang Mach-E entrega torque instantâneo para acelerações responsivas, como se espera de um ícone de esportividade. Ele também traz o estado da arte da tecnologia e conectividade, com a esportividade do Mustang e um design incomparável.

No segmento de veículos comerciais, a Ford vai iniciar a comercialização da E-Transit para frotistas com o objetivo de demonstrar as vantagens da eletrificação nesse segmento. Ela é a versão elétrica da van líder de vendas na Europa e nos Estados Unidos há mais de seis anos consecutivos e já domina o segmento nos EUA com 90% de participação de mercado.

Como principais vantagens, além de ter menor custo de manutenção, boa autonomia e sistema de carga rápida, a E-Transit aumenta a produtividade dos clientes por meio da conectividade e outros recursos.

A eletrificação do portfólio de veículos faz parte das ações de descarbonização da Ford, que inclui também iniciativas para reduzir o seu impacto ambiental nas operações e fornecedores. Até 2026, a marca vai investir US$ 50 bilhões globalmente em veículos elétricos e baterias para atingir uma produção anual de 600 mil veículos até o fim de 2023 e de 2 milhões até 2026.