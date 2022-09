Após primeira semifinal, Axel recomenda cautela

Pedro Lopes

Do Diário do Grande ABC



27/09/2022 | 10:33



O São Caetano mostrou toda sua força ao vencer o primeiro duelo da semifinal da Copa Paulista, contra o XV de Piracicaba. Os times voltam a se enfrentar sábado1°), desta vez na casa do Nhô Quim, o Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, no Interior. A promessa do segundo confronto é de uma partida estratégica para o São Caetano, enquanto o XV apostará no seu ataque.

No clube há um ano e meio, Axel Rodrigues opinou sobre a atuação de sua equipe na vitória por 1 a 0. "Conseguimos sair na frente nos primeiros 90 minutos, temos a vantagem, porém sabemos que a dificuldade lá será tão grande quanto aqui. Enfrentamos um belíssimo adversário, que é digno de estar nessa semifinal, mas temos convicção no nosso trabalho, chegamos aqui com muita dificuldade, e com humildade vamos pensar no próximo jogo contra o XV. Vamos voltar aos trabalhos para ajustar o que erramos na primeira partida", disse o técnico.

Axel também não escondeu o apoio ao jogador Guilherme Maranhão. O atacante passou por problemas internos dentro do clube, como lesões e o falecimento da mãe, mas foi coroado com o gol da vitória, dando a volta por cima.

"O importante é a capacidade, a força e a qualidade que ele tem no jogo. As questões internas nós procuramos resolver rápido, e resolvemos bem. A aposta no Maranhão se deve pelo fato de ele trabalhar comigo desde que eu estou aqui, eu conheço bem o potencial dele, é um atleta para momentos decisivos e que tem uma entrega muito grande", finalizou.