Taxas de juros despencam até 30 pb com exterior e deflação do IPCA-15 após ata

27/09/2022 | 10:21



Os juros futuros passaram por uma correção na abertura do mercado financeiro nesta terça-feira, com queda de até 30 pontos-base (pb) em linha com a desvalorização do dólar ante o real e após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) ter mostrado deflação maior do que a mediana das estimativas. O índice caiu 0,37% em setembro, após ter recuado 0,73% em agosto e ante mediana de -0,20%. Mais cedo, a ata do Copom reforçou o tom do comunicado e a percepção de fim do ciclo de alta da Selic.

Às 9h20, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro para janeiro de 2024 caía para 12,74%, de 12,94% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 cedia para 11,52%, de 11,82% e o para janeiro de 2027 descia para 11,39%, de 11,68% ontem no ajuste. O dólar á vista cedia 1,27%, a R$ 5,3130.