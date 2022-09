Khloé Kardashian curte evento de moda com o galã italiano Michele Morrone; veja os registros

27/09/2022 | 10:11



Será? Intensificando os rumores de um possível affair, Khlóe Kardashian foi vista curtindo a after party do desfile da Dolce & Gabanna na Semana de Moda de Milão, que lançava a coleção Ciao Kim de Kim Kardashian, ao lado de Michele Marrone, conhecido por interpretar o protagonista da trilogia 365 Dias. Além de posarem para um clique juntinhos no evento, os dois ainda foram filmados conversando no pé do ouvido.

O galã italiano publicou uma série de registros da curtição no evento em suas redes sociais. Na foto, ele aparece com o braço envolto na cintura da socialite e o rosto virado para Khloé, que apoia a mão no ombro do ator. Em outro momento, o famoso exibiu um vídeo em que surge conversando bem de pertinho com Kardashian durante a festa que sucedeu o desfile.

Khloé e Michele parecem ter conversado muito durante o evento e os registros ousados levaram os fãs à loucura, especulando se os famosos apenas estão curtindo uma amizade ou se há algo a mais entre eles.