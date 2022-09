Bia Miranda, Vini, Pétala e Moranguinho combinam votos para segunda Roça, saiba como foi a madrugada em A Fazenda

27/09/2022 | 10:10



Quem não está ansioso para a formação de mais uma Roça? Parece que os peões na sede de A Fazenda só conseguem pensar no que pode acontecer na madrugada da próxima quarta-feira, dia 28.

O começo da noite da última segunda-feira, dia 26, já começou pegando fogo para os participantes. A Prova do Fogo colocou os peões para batalharem pelo prêmio do Lampião, e claro que todo mundo ficou animado, né?

Durante o sorteio dos baús de fogo, os peões foram bem rapidinhos em tirarem as bolinhas de dentro das caixas numeradas e a batalha ficou por conta de Deolane e Rosiane.

No final da Prova de Fogo, que obrigou as peoas a se vestirem como galinhas, Deolane ficou com o poder do Lampião e teve a oportunidade de colocar outros dois participantes na Baia.

Vale lembrar que Rosiane já estava automaticamente na Baia e escolheu levar Ingrid também.

Sem dúvidas sobre quem iria mandar para a Baia, Deolane mandou Kerline e Ruivinha de Marte, formando então um super time feminino. Mas não parou por aí, não! Dentro da casa, as coisas já estavam pegando fogo entre os participantes que se lembravam sobre a votação da Roça.

Já na Baia as garotas estavam bem preocupadas em serem puxadas pelo mais votado da casa. No meio da conversa, Kerline deu a ideia delas se juntarem e garantirem que nenhumas das quatro vá para a Roça, pelo menos por essa semana.

Vixe! Quem será que vai para a berlinda mesmo, hein?! E dentro da casa os peões já estavam montando suas estratégias também. Na área externa da casa, Moranguinho revelou que não sabia ainda em quem votar porque não teve nenhuma briga com os outros.

Mas parece que a esposa de Naldo Benny decidiu ir na onda dos colegas e definiu uma estratégia com Vini Buttel, Bia Miranda e Pétala.

Os peões estavam na área externa da sede após outra dinâmica especial quando decidiram conversar sobre a votação que rola nesta terça-feira, dia 27.

- É amanhã, né?, questionou Moranguinho.

- Em quem a gente vai votar amanhã?, perguntou Bia.

Apesar de terem concordado que mesmo sem combinarem os votos com antecedência eles sabiam em quem iriam acabar votando, os quatro definiram o nome favorito para enviar para a Roça: Babi.

Já por outro lado, Shay, que é o Fazendeiro, está em duvida em quem ele vai escolher para ocupar o primeiro banco da berlinda. Em conversa com Alex e Kerline, o empresário revelou que ainda está pensando em quem colocar lá.

- Você está mudando de opinião?, perguntou Alex.

- Muitas vezes... Eu penso em muitas possibilidades, confessou Shayan.

Na conversa o empresário ainda revelou que não pensa em indicar Vini, mas está em dúvida entre Tiago Ramos e Bia Miranda, apesar de não querer votar duas vezes seguidas no modelo.

Achou mesmo que não ia ter briga? Bem sem paciência, Bia se estranhou com Pelé já no quarto enquanto os peões se preparavam para dormir. O rapper foi pedir para que a influenciadora cedesse a cama usada por Rosiane.

- Eu posso ceder um travesseiro e um lençol para você dormir na sala. As minhas costas estão detonadas e aqui não é cadeia. A cada semana a gente pode ir revezando, e por isso eu queria dormir aqui. Tá bom?, questionou o cantor.

A neta da Gretchen levantou da cama sem questionar nada, porém com uma atitude bem irritada. Bia pegou as próprias coisas e saiu falando:

- Olha, eu não estou com paciência hoje não. Até ia mandar você tomar no c*, mas não vale a pena.

Apesar de tentar se justificar dizendo que estava dormindo no chão desde que chegou ao programa, Deolane, que estava defendendo a garota acabou dando uma invertida no peão.

- A Bia chegou dois ou três dias depois [na sede], para de usar isso como argumento.