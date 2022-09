Santo André fecha parceria contra obesidade infantil

Da Redação



27/09/2022 | 09:56



A Secretaria de Saúde de Santo André e o FMABC (Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC) iniciaram parceria inédita que visa capacitar os profissionais da saúde do município na abordagem em relação à alimentação saudável e adequada das crianças, vigilância alimentar e nutricional, combate ao sedentarismo, vínculo familiar e resgate do brincar. Chamado de Jeito de Criança, o projeto conta com a participação da Escola da Saúde e apoio do Núcleo de Obesidade.

Idealizado e organizado pela pediatra Roseli Sarni, titular da disciplina de clínica pediátrica e pró-reitora de graduação da FMABC, o projeto vem sendo costurado desde junho e tem como articuladores a coordenadora médica do Núcleo de Obesidade da Secretaria de Saúde, Maria Carolina Pestana de Andrade do Nascimento, a diretora da Escola da Saúde, Stefanie Kulpa, além do diretor da Atenção Básica, Fausto Soriano.

Uma atividade teste foi realizada neste mês na cozinha industrial do centro universitário com profissionais que atuam na USF (Unidade Saúde da Família) Vila Guiomar com participação da nutricionista do Núcleo de Obesidade, Juliana Sciorilli.

A ideia é que todos os profissionais que atuam na linha de frente nas unidades de saúde de Santo André tenham capacitação para orientar e tirar dúvidas de crianças e seus familiares quanto à alimentação saudável e outros aspectos que envolvem o bem-estar da criança.

"A prevenção de doenças crônicas, como a obesidade, começa na infância e todas as ações voltadas neste cuidado colaboram para a diminuição e controle da doença", destaca Maria Carolina, profissional que apoia a programação do projeto e a inclusão de novas unidades de saúde na agenda de treinamentos.

O superintendente da Atenção Hospitalar, Victor Chiavegato, comemora os primeiros passos da parceria com a FMABC. "O projeto faz parte de um conjunto de ações de organização, humanização e modernização e que perpassam por toda a rede assistencial de Santo André", comenta o médico.

Para o médico Antonio Carlos do Nascimento, coordenador do ambulatório de especialidades do CHM (Centro Hospitalar Municipal) e endocrinologista do Núcleo de Obesidade, o projeto combate a origem do problema. Segundo o especialista, "embora a obesidade seja decorrente de múltiplos fatores, sua deflagração ocorre majoritariamente na infância, período no qual os centros reguladores da ingestão calórica são modificados pelo meio ambiente, notadamente por substâncias contidas em alimentos ultraprocessados".