Volvo inaugura carregador rápido na Rodovia Anhanguera, em SP

27/09/2022 | 09:55



Volvo Car Brasil inaugurou um novo eletroposto na Rodovia Anhanguera, em São Paulo. Com isso, ela possibilita viagens a importantes regiões do interior do estado – como Ribeirão Preto e até mesmo cidades do Triângulo Mineiro, como Uberaba (MG).

“Seguimos nosso plano de instalar 13 eletropostos rápidos somente nessa primeira fase. É um investimento pioneiro no Brasil e estamos, a cada dia, possibilitando aos proprietários de carros elétricos realizarem viagens intermunicipais com seus veículos”, diz Rafael Ugo, diretor de Marketing da Volvo Car Brasil.

Localizado no município de Porto Ferreira (SP), o eletroposto rápido é gratuito e pode ser utilizado por veículos de todas as marcas.

“Este eletroposto está em uma região estratégia, pois faz a ligação para diversas grandes cidades do interior de São Paulo. Com fácil acesso, permite às pessoas irem e voltarem com mais comodidade e praticidade”, garante Mirella Cambrea, gerente de Estratégia de Eletrificação da Volvo Car Brasil.

Instalado no km 224 da Rodovia Anhanguera, é o quarto eletroposto rápido que a Volvo Car Brasil inaugura somente neste ano. Além dos carregadores rápidos, que são utilizados somente para os carros elétricos, os eletropostos também recebem o Volvo Wallbox, para carregamento de veículos híbridos.

Corredores elétricos

Somente nesta primeira fase dos corredores elétricos serão investidos cerca de R$ 10 milhões. O primeiro carregador já está funcionando no km 500 da Rodovia Régis Bittencourt, ligando São Paulo (SP) e Curitiba (PR). O segundo fica próximo à Marina de São Sebastião, na Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rêgo, ligando ao Litoral Norte, e o terceiro está na Rodovia Castelo Branco, possibilitando viagens ao noroeste do estado.

“Temos a ambição de conectar todo o Brasil através de corredores elétricos”, destaca Rafael Ugo, diretor de Marketing da Volvo Car Brasil. “Estamos sendo protagonistas da transformação porque acreditamos nos carros elétricos e esse investimento significativo que estamos fazendo vai de encontro a tudo aquilo que acreditamos”.

O carregamento é gratuito, tanto para clientes Volvo, como para proprietários de veículos 100% elétricos de outras marcas e modelos. Para evitar interrupções e fornecer um serviço de qualidade aos clientes, o eletroposto tem monitoramento 24 horas e 7 dias por semana através de câmeras e dados do carregador.

Além disso, para facilitar a rotina do condutor, todos os eletropostos da Volvo estão disponíveis no Waze com o nome de Eletroposto Carga Rápida Volvo.

Os 13 corredores elétricos abrangem cerca de 3.250 quilômetros saindo de São Paulo e ligando a cidades como Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Uberlândia (MG), Baixada Santista, Litoral Norte, entre outras. Cada um dos pontos tem capacidade para carregar dois veículos simultaneamente.

“Com isso, estamos proporcionando aos proprietários de veículos elétricos a possibilidade de fazerem viagens intermunicipais, e até interestaduais, com seus veículos. Todos os carregadores serão instalados em locais de parada e conveniência, com segurança e comodidade para que as pessoas possam deixar seus carros carregando enquanto almoçam, jantam ou simplesmente fazem a parada para um cafezinho”, explica Rafael.

Os carregadores rápidos de 150 kWh são capazes de carregar um veículo como o XC40 Recharge Pure Electric em cerca de 40 minutos.

As próximas rodovias que receberão os carregadores rápidos são:

Cajati (SP) – Rod. Regis Bittencourt – Instalado

São Sebastião (SP) – Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rêgo – Instalado

Avaré (SP) – Rod. Castello Branco – Instalado

Porto Ferreira (SP) – Rod. Anhanguera – Instalado

Botucatu (SP) – Rod. Marechal Rondon

São Carlos (SP) – Rod. Washington Luiz

Uberlândia (MG) – BR-050

Perdões (MG) – Rod. Fernão Dias

São Gonçalo do Sapucaí (MG) – Rod. Fernão Dias

Itaipava (RJ) – Rod. Washington Luiz

Cubatão (SP) – Rod. Dos Imigrantes

Ubatuba (SP) – Rod. Oswaldo Cruz

Jacareí (SP) – Rod. Presidente Dutra

Localização – Eletroposto Porto Ferreira