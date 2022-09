Estado cria curso de redes sociais para mulheres com deficiência

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



27/09/2022 | 09:28



As inscrições para o curso Comece Certo nas redes sociais terminam na quinta-feira (29). A capacitação é direcionada para mulheres com deficiência e tem o objetivo de incentivá-las a ingressar no empreendedorismo digital. A aula on-line terá atividades práticas e dicas de estratégias para administração de redes sociais. O formulário para receber o link da oficina que acontecerá na sexta-feira, das 10h às 12h, está disponível pelo site htps:/ww.todasinrede.sp.gov.br/site/formacao/curso-empreendedorismo/.

A iniciativa faz parte do programa Empreenda Mulher, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, e é um projeto em parceria com o Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Caroline Reis, assessora técnica de coordenação do programa TODAS in-Rede, criado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, explica que a internet trouxe diversas facilidades para o dia a dia e, com a pandemia, os avanços tecnológicos foram intensificados. "Por isso, entendemos que é muito importante trazer o empoderamentopara mulheres com deficiência para que elas acreditem que possam trabalhar nesse universo. Hoje, muitas já estão conectadas", afirma.

De acordo com a assessora, o curso pretende mostrar que é possível abrir o próprio negócio de maneira rápida e prática utilizando as redes sociais. "O principal foco é proporcionar dinâmicas que facilitem o contato delas com as diversas plataformas disponíveis. No pós curso, o Sebrae também estará à disposição para orientações. Faremos outras duas oficinas até o final do ano".

Caroline, que é uma mulher com deficiência visual, analisa que as redes sociais avançaram em questões de acessibilidade, sendo essencial que PCDs (pessoas com deficiência) explorem essas ferramentas. "Há opções que facilitam a navegação, como a opção de texto alternativo nas fotos. Existem legendas em Libras em alguns aplicativos. Na Secretaria, pautamos nossas metas para ajudar nos desenvolvimentos pessoal e profissional desse público".

PRIMEIRO PASSO

O medo é um dos desafios mais comuns para começar a empreender. "Busque muita informação antes de tomar qualquer decisão. Procure ajuda no Sebrae para lhe fornecer orientação especializada sobre o empreendedorismo e te ajudar a identificar e desenvolver as características do comportamento empreendedor", indica Rosiane Moreira, analista de negócios do Sebrae.

Segundo a especialista, a empreendedora deve delimitar a atividade que deseja trabalhar para traçar um plano de atuação. "Lembre-se que fazer um planejamento lhe dará mais segurança para iniciar o negócio. Defina seus objetivos e quais passos devem ser dados, diminuindo os riscos e as incertezas", completa.

OUTRAS OPÇÕES

Pelo site htps:/ww.pesoacomdeficiencia.sp.gov.br/ conhecimento/cursos/ é possível se inscrever em outras atividades. Entre os cursos disponíveis, estão básico de Libras, inclusão digital e moda inclusiva, por exemplo.