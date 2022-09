Com Covid-19, Stênio Garcia agradece orações e desabafa: Esse vírus é terrível

27/09/2022 | 09:10



Aos 90 anos de idade, Stênio Garcia usou as suas redes sociais para agradecer por todas as mensagens de carinho e orações após testar positivo para Covid-19.

Nos Stories do Instagram, o ator postou uma foto ao lado da sua esposa, Marilene Saade, que também está com o vírus, e falou o quanto está sendo difícil:

Esse vírus é terrível, mas nós seguimos firmes e fortes. Estamos com o organismo bem bagunçado, mas estamos medicados e amparados por deus e pelos médicos. Estamos gratos pela força e orações. Te amo, Mari Saade, minha companheira de todas as horas há quase 25 anos, escreveu ele.

Nos últimos dias, Marilene também falou sobre o estado de saúde do ator:

- Stênio tem dez dias de sintomas e nove dias que positivou e também continua positivo e com inflamação no pulmão vista ontem em tomografia no hospital.