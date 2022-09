Eleições: Lula é preferido dos apostadores, diz site

Falta menos de uma semana para as eleições nacionais e estaduais de 2022. Em 2 de outubro, o Brasil vai às urnas para votar em seu candidato favorito.

Entretanto, desde já os brasileiros e demais pessoas pelo mundo afora podem apostar em quem será o eleito para o principal cargo da Nação – a Presidência da República. Por ora, o candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva aparece como preferido dos usuários do site britânico Betway, com odds de 1,35 (número relativo a 23 de setembro).

O que isso quer dizer?

Que caso o petista volte à função no comando do País, um apostador que investir R$ 50 terá o retorno de R$ 67,50. Já o principal concorrente e atual ocupante do cargo, Jair Bolsonaro, do PL, tem odds de 2,70, o segundo no ranking dos presidenciáveis.

Se o mesmo aporte de R$ 50 for realizado apostando na vitória do capitão, o ganho é de R$ 135, ou seja, o dobro. Confira no link as preferências dos usuários da Betway: https://betway.com/pt/sports/ cat/politics.

As recentes pesquisas eleitorais, que apontam Lula à frente de Bolsonaro, acabam interferindo diretamente nas apostas nas eleições – levantamento da Atlas/Arko Advice divulgado na terça-feira da semana passada (20) aponta o petista com 48,4% e o rival com 38,6%. Consequentemente, no intervalo de um dia o candidato do PL teve aumento de 0,8 nas odds, passando de 2,62 para os atuais 2,70.

No início de setembro, as odds dos candidatos no site da Betway tinham uma menor diferença. No dia 6, horas após divulgada pesquisa do Ipec, Lula aparecia com 1,50 e Jair Bolsonaro com 2,40.

No site da Betway também é possível apostar em outros candidatos ao Palácio do Planalto. Simone Tebet, do MDB, aparece como terceira via e tem odds de 67,0 – no caso de R$ 50 investidos na vitória da senadora, o apostador tem retorno de R$ 3.350. Já Ciro Gomes, do PDT, manteve as odds em 81,0, o que reverteria a uma aposta de R$ 50 o montante de R$ 4.050.

Novidade

O clima de acirramento nas eleições presidenciais brasileiras de 2022 fez a casa de apostas Betway, com sede no Reino Unido, montar um cruzamento de dados e disponibilizasse um jogo para quem quiser arriscar o nome daquele que deve subir a rampa do Planalto.

Os organizadores da casa de apostas notaram um aumento substancial de interesse geral nesta categoria de fezinha desde o início do mês, provavelmente provocada pela exposição dos candidatos em rede nacional, quando começaram as entrevistas no Jornal Nacional.

Até agora, as apostas estão bem balanceadas. Matematicamente, o cenário se mantém similar às pesquisas de intenção de voto.

Favoritos e azarões não são definidos pela Betway, mas sim pelo movimento de mercado. Aquele que recebe mais apostas acaba tendo a cotação (retorno) reduzido.

American Style

A título de exemplo, nas eleições dos EUA entre Joe Biden e Donald Trump, em 2020, o mercado como um todo operou com uma imensa variação.

Em um intervalo de 24 horas, houve uma a inversão dos pólos nas casas de apostas, onde um dia Trump era o azarão (pagando na proporção de 4 para 1), e no dia seguinte era o favorito (pagando menos de 1 para 1), com isso se alterando algumas vezes, ao sabor de pesquisas reveladas.