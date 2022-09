Morre Zack Estrin, produtor de 'Prison Break', aos 51 anos

26/09/2022 | 19:46



Morreu, aos 51 anos, o roteirista e produtor de TV Zack Estrin, responsável por levar às telas trabalhos como Prison Break e Perdidos no Espaço. De acordo com seus agentes, Zack faleceu em Hermosa Beach, na Califórnia. Segundo o portal Deadline, o roteirista teria morrido na sexta-feira, 23, após uma parada cardíaca enquanto praticava jogging.

"Zack Estrin era nosso tudo. O melhor marido, pai, filho e amigo. Ele adorava fazer todo mundo feliz. Ele adorava fazer todo mundo rir", disse a família em comunicado. "Ele adorava ser escritor/produtor e fazer parte da criação desses programas que as pessoas gostavam. Mas acima de tudo, ele adorava sua família e amigos. Obrigado a todos por fazerem parte da vida dele e da nossa", continuaram.

O roterirista e produtor começou a carreira trabalhando em programas como Charmed, Dawsons Creek e Tru Calling antes de atuar como showrunner e produtor executivo de The River e The Whispers. Um de seus trabalhos mais recentes foi a série Perdidos no Espaço, na Netflix, que estreou sua terceira e última temporada no ano passado.

"Zack era um escritor, produtor e parceiro amado, cujo trabalho nos ensinou a buscar aventura e confiança na família", disse Matt Thunell, vice-presidente de séries da Netflix via comunicado.