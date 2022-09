'Pantera Negra 2': Presidente da Marvel comenta escalação de novo ator

26/09/2022 | 19:19



Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, comentou sobre a escalação de um novo ator como o herói Pantera Negra após a morte de Chadwick Boseman, em 2020. Para ele, a mudança aconteceria muito cedo. A estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre está marcada para 11 de novembro.

A sequência Pantera Negra (2018) acabou por ser desenvolvida sem o personagem e Feige explicou à revista Empire: "Parecia que era muito cedo para um recast. Stan Lee sempre disse que a Marvel representa o mundo fora de sua janela. E conversamos sobre como, por mais extraordinários e fantásticos que sejam nossos personagens e histórias, há um elemento humano e relacionável em tudo o que fazemos. O mundo ainda está processando a perda do Chad. E Ryan (Coogler, o diretor) colocou isso na história".

"As conversas (sobre a sequência) foram inteiramente sobre: 'Sim, o que vamos fazer a seguir?'. E sobre como o legado de Chadwick - e o que ele fez para ajudar Wakanda e o Pantera Negra a se tornarem essas ideias incríveis, aspiracionais e icônicas - poderia continuar. Era disso que se tratava", continuou.

Chadwick Boseman faleceu em 28 de agosto de 2020, aos 43 anos, devido a um câncer no cólon. Ele havia sido diagnosticado com a doença em 2016, mesmo ano em que fez sua estreia como TChalla no Capitão América: Guerra Civil; porém, o artista preferiu manter seu quadro de saúde secreto.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

A sequência, novamente sob a direção de Ryan Coogler, vai voltar ao mundo de Wakanda, reencontrando personagens como Shuri (Letitia Wright) e Okoye (Danai Gurira). O filme também deve prestar homenagem a TChalla, personagem do ator Chadwick Boseman.

Também retornam ao elenco Angela Bassett, Lupita Nyongo, Winston Duke e Martin Freeman. Entre as novidades, estão Tenoch Huerta, Michaela Coel e Dominique Thorne, que será Riri Williams/Coração de Ferro.