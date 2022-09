Crianças de 3 e 4 anos com comorbidades já podem tomar a 2ª dose da vacina contra Covid-19

Da Redação



27/09/2022 | 10:05



Crianças de 3 e 4 anos que possuam comorbidades, deficiências ou que sejam indígenas e quilombolas já podem receber a segunda dose da vacina contra Covid-19, em Santo André. A imunização pode ser feita sem agendamento, das 8h às 16h, em 16 unidades de saúde, nesta terça-feira (27).

A segunda dose só pode ser aplicada com respeito ao intervalo de, no mínimo, 28 dias após a primeira. O imunizante será Coronavac.



O avanço na vacinação reflete a diminuição das internações decorrentes de complicações da doença. Tanto que hoje a cidade não tem registro de ninguém internado com equipamente municipal de saúde com Covid-19.



Com mais de 1,7 milhão de doses aplicadas contra a Covid-19, 87% da população acima de 18 anos está com a imunização completa. Além disso, 100% dos munícipes entre 12 e 17 anos estão com esquema vacinal completo.

Confira o endereço dos pontos de vacinação:





- US / USF Moysés Fucs - Rua Alexandreta, nº 180 - Jardim Santo Antônio

- Policlínica Parque das Nações - Praça Waldemar Soares, s/n

- US Parque João Ramalho - Rua Maragogipe, s/nº - Parque João Ramalho

- US / USF Centro de Saúde Escola - Rua Irlanda, 700 - Parque Capuava

- US / USF Vila Guiomar - Rua das Silveiras, 73 - Vila Guiomar

- US / USF Jardim Alvorada - Rua Almenor Jardim Silveira, s/nº - Jardim Alvorada

- Policlínica Paraíso - Rua Juquiá, 256 - Bairro Paraíso

- US Cidade São Jorge/Espírito Santo - Avenida São Paulo, 800 - Cidade São Jorge

- USF Jardim Carla - Rua José de Alencar, s/nº - Jardim Carla

- US / USF Vila Luzita - Avenida Dom Pedro I, 4.197 - Vila Luzita

- US / USF Jardim Irene I - Estrada Cata Preta, 552 - Jardim Irene

- Clínica da Família Jardim Cipreste - Rua Caminho dos Vianas, 300 - Jardim Cipreste

- USF Recreio da Borda do Campo - Avenida Mico Leão Dourado, 2.452 - RBC

- Clínica da Família Parque Miami - Estrada do Pedroso, 5.151 - Parque Miami

- Clínica da Família Paranapiacaba - Avenida Ford, s/nº

- US / USF Parque Andreense - Rua Ibertioga, s/nº - Parque Andreense