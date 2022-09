Correção:Governo Biden tenta evitar pressão em proposta de teto de petróleo russo

26/09/2022 | 18:12



A nota divulgada anteriormente saiu com um título impreciso. Segue a nota com o título corrigido.

O governo Biden tenta evitar uma pressão bipartidária no Capitólio para aprimorar a aplicação de um teto para o preço do petróleo russo. O objetivo é evitar uma escalada que as autoridades temem que possa perturbar o equilíbrio diplomático entre as nações.

Funcionários do Tesouro e da Casa Branca estão trabalhando há meses em um plano para estabelecer um teto para o preço de venda do petróleo russo em todo o mundo. Com aliados no G7, eles elaboraram um plano para limitar a receita da Rússia com as vendas de petróleo, mantendo o óleo russo disponível nos mercados globais. O plano impediria o uso de serviços financeiros ocidentais para enviar petróleo russo se o petróleo não for vendido abaixo do limite.

Os senadores Chris Van Hollen e Pat Toomey estão trabalhando na legislação que levaria o projeto de teto de preço adiante. Eles querem que todas as empresas estrangeiras - não apenas as baseadas em países do G7 - sofram sanções se comprarem, segurarem ou financiarem petróleo russo acima do preço máximo.

"Estou muito satisfeito de ver o governo fazendo um progresso real com os países do G7 em um novo regime que imporia tetos de preço na compra de petróleo russo", disse Toomey. "Mas há um calcanhar de Aquiles aqui."

Os senadores dizem que estão preocupados que grandes compradores de petróleo russo, como Índia e China, possam facilmente contornar o regime de teto de preço e comprar o petróleo a um preço mais alto. Se os compradores usarem serviços financeiros não baseados em países ocidentais, eles poderão comprar petróleo russo fora do limite sob o atual plano de administração de Biden.