Worc realiza primeira edição do evento Inovação 360º no Food Service





26/09/2022 | 17:01



A Worc, plataforma de empregabilidade no setor de food service, realiza, nesta terça-feira (27), a primeira edição do “Inovação 360º no Food Service”. O evento gratuito será das 14h às 17h no prédio do Insper, localizado na Rua Quatá, número 300, na Vila Olímpia, em São Paulo.



A reunião tem como propósito discutir sobre tecnologia empregada no setor de food service, trazendo uma reflexão de como sua implementação pode trazer eficiência para os negócios, com a participação de nomes importantes do setor. Entre os palestrantes, estão confirmados Simone Galante, founder e CEO da Galunion; Ricardo Garrido, sócio fundador da Cia Tradicional de Comércio; Fábio Sant’Anna, diretor de Gente, Diversidade e Inclusão na Arcos Dorados e master franqueado do McDonald’s; e Rodrigo Testa, CEO do Grupo Ráscal.





“A tecnologia mudou a forma que donos de restaurantes gerenciam seus negócios. Graças a ela, os empreendedores do ramo estão vendendo mais e lucrando mais. Pensando nisso, a Worc está organizando a primeira edição do evento Inovação 360° no Food service, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado e ter a oportunidade de trocar experiências com nomes que são referências no segmento!", explica o CEO da Worc, Alex Apter.





Serão dois painéis ao longo da programação. Ambos moderados pelo executivo Apter. O primeiro é sobre "digitalização do seu estabelecimento - O quanto a tecnologia pode ajudar?", terá apresentações de Simone Galante e Rodrigo Testa. Na segunda, com tema de “Como selecionar talentos e economizar a sua folha de pagamento”, os convidados serão Ricardo Garrido e Fábio Sant’Anna. A Worc espera reunir público de cerca de 250 pessoas.