Projeto “Sábado com Dança”, de Ribeirão, está com inscrições abertas até domingo (2)

Da Redação



26/09/2022 | 17:11



A nova edição do projeto “Sábado Com Dança” está com inscrições abertas até o próximo domingo (2). O evento será no sábado (8), a partir das 16h, no anfiteatro Arquimedes, Vila Albertina, em Ribeirão Pires.

Neste ano, o ritmo celebrado será Hip Hop, com o objeitvo de oportunizar, difundir e valorizar o movimento na cidade. Durante a mostra também haverá grafitagem ao vivo com artistas da região, shows da DJ Bia Sankofa e workshop de breaking com o B.Boy Luska, além das tradicionais coreografias.

As inscrições podem ser feitas até dia 2 de outubro, por meio deste formulário. A organização é da Escola Municipal de Artes (EMARP), da Secretaria de Educação e Cultura (Secult) de Ribeirão Pires.

Mais informações pelo e-mail: emarpnucleos@gmail.com ou pelo telefone 4823-7444.

Serviço:

Sábado Com Dança - Edição Hip Hop

Inscrições até domingo (2), por aqui

Data do evento: 8/10, a partir das 16h

Local: Anfiteatro Arquimedes Ribeiro - Rua Diamantino de Oliveira, 220 - Vila Albertina