Ingrid Martins vence em estreia nas duplas no Torneio de Parma; Pigossi perde

26/09/2022 | 16:11



Atual número três do Brasil nas duplas, a tenista Ingrid Martins estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Parma, de nível WTA 250, na Itália. Ela e a espanhola Nuria Diaz superaram a americana Kaytlin Christian e a chinesa Xinyun Han por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

A americana e a chinesa formavam uma das duplas favoritas ao título, cabeças de chave número dois. Mas Ingrid e Diaz não tomaram conhecimento e levaram a melhor com direito a um "pneu" no segundo set. O resultado também surpreendeu porque as duas tenistas nunca haviam jogado juntas.

"Foi uma partida diferente, primeira vez que jogo com uma simplista. Fizemos umas adaptações, ela mais no fundo e eu nos dois, um pouco no fundo e na rede, para elas não explorarem ela tanto na rede", comentou a atleta carioca de 26 anos.

"Estou cumprindo os objetivos dessa gira me colocando com parceiras com tipos de jogos diferentes para evoluir meu jogo nos dois lados, de todas as maneiras. Hoje foi um bom jogo, dominamos e não deixamos cair em nenhum momento. Gostei de atuar com ela, agora é seguir na pegada", declarou a atual número 161 do mundo nas duplas.

Nas quartas de final, Ingrid e a parceira espanhola vão enfrentar as vencedoras do confronto entre as francesas Elixame Lechemia e Julia Lohoff e a dupla formada pela americana Alycia Parks e pela romena Gabriela Lee.

Na chave de simples, Laura Pigossi se despediu ainda na rodada de abertura. A medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio nas duplas perdeu para a romena Ana Bogdan, sexta pré-classificada, por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.