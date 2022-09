Carlinhos de Jesus explica episódio em que Roberto Carlos perde a paciência com um fã

26/09/2022 | 16:10



Convivendo com Roberto Carlos há 18 anos, trabalhando juntos e produzindo o cruzeiro Emoções em Alto Mar, Carlinhos de Jesus contou em uma entrevista sobre as motivações que tiram o cantor do sério. Recentemente, um corte do podcast Papagaio Falante, que tem apresentação de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, bombou e no vídeo o coreógrafo explica a reação do cantor em um show feito em julho deste ano.

- Eu acho que é o momento. Tem gente que não tem noção, né? O Roberto é um ser humano incrível. É um cara incrível, uma pessoa como outra qualquer, do bem. Quando ele canta essas canções, é um momento de celebração, um momento em que ele se comunica com a plateia, de uma forma que [não é legal] o cara ficar gritando. Ele desconcentrou o Roberto. E o artista é humano como qualquer outra pessoa.

No momento, o que chamou a atenção dos fãs foi o cantor ter respondido uma pessoa da plateia, como você viu aqui no ESTRELANDO. Antes desse incidente Roberto Carlos já havia ficado emburrado por ficarem interrompendo para pegar as rosas, parte tradicional de suas apresentações.