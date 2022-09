Eleições 2022: TSE manda excluir posts com falso áudio de Lula sobre Palocci

26/09/2022 | 15:47



O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mandou excluir nesta segunda-feira, 26, uma série de publicações com áudio falso do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que sugere que o petista queria assassinar Antônio Palocci, ex-ministro da Casa Civil no governo Lula.

As publicações suspensas estão no Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Kwai e Gettr, além de sites de apoiadores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Entre os posts impugnados estão tweets dos perfis do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do cantor Roger Moreira.

"Ninguém teve a competência e a coragem de acabar com esse cara", diz o áudio forjado, já desmentido por agências de checagem que concluíram que se trata de imitação da voz do ex-presidente. Sanseverino entendeu que o áudio se trata de "informação sabidamente falsa" e fere a honra do candidato.

Palocci foi responsável por uma delação premiada que acusou o ex-presidente Lula de fazer parte de esquema de corrupção. A delação foi considerada inválida pela Polícia Federal e, depois, pelo Supremo Tribunal Federal (STF).