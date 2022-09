Luiza Ambiel usa biquíni antigo e recria foto da Banheira do Gugu

26/09/2022 | 15:10



Se você acompanhou a televisão nos anos 90 e 2000 deve lembrar que Luiza Ambiel era uma das garotas que apareciam para fazer as brincadeiras na Banheira do Gugu. A bonitona já falou abertamente sobre o assunto e o quanto se orgulha de ter participado do quadro.

Vale citar que não faz muito tempo que Luiza Ambiel também esteve em A Fazenda, mas não chegou a ganhar o programa. Agora, a influenciadora fez questão de compartilhar com seus fãs e seguidores nas redes sociais que recriou uma foto da atração em um motel.

A foto em questão que Luiza Ambiel fez questão de reproduzir foi uma que ela tirou com um biquíni laranja para o CD do Gugu Dance, que foi lançado em 1996. Segundo Ambiel, a peça de roupa já tem os seus 25 anos.