Guto Volpi toma posse da prefeitura de Ribeirão nesta terça (27)

Artur Rodrigues



26/09/2022 | 15:09



Guto Volpi (PL) tomará posse como prefeito de Ribeirão Pires nesta terça-feira (27), 13 dias depois do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cassar o mandato de Clovis Volpi (PL) e seu vice, Humberto D''Orto (PSB), o Amigão, com base na Lei da Ficha Limpa.

Com a decisão do TSE, em 13 de setembro, os 25.905 votos obtidos por Clovis nas eleições de 2020 foram anulados. Enquanto o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo) não convoca um novo pleito, o que deve acontecer ainda este ano, o presidente da Câmara assume a prefeitura de forma interina.

Clóvis e Guto concederam entrevista coletiva no dia seguinte à decisão final do TSE. Na ocasião, o presidente da Câmara afirmou que irá manter o plano de governo de seu pai.

"Vamos manter tudo como está. Não trocaremos nenhum secretariado e não iremos mexer em nada. Vamos dar seguimento às obras e às regularizações fundiárias. Recentemente, mais de 50 ruas foram licitadas para implantação de um novo asfalto. Vamos seguir com esse projeto", declarou Guto Volpi.

Clóvis aproveitou a oportunidade para esclarecer os motivos de suas contas não terem sido aprovadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) em 2012, ano de sua última gestão antes das eleições de 2020.

"Nós tivemos que romper o contrato com uma empresa de serviço de saúde e contratamos novos médicos e enfermeiros. E infelizmente isso aconteceu no período eleitoral. Ou fazia aquilo, ou teríamos um grande desastre na saúde pública de Ribeirão. Eu sabia que poderia haver alguns problemas com o TCE, mas naquele momento pensei mais na cidade do que em um possível novo mandato no futuro", explicou Volpi.