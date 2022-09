Dirigente do Fed diz que ainda há longo caminho para controlar inflação nos EUA

26/09/2022 | 14:28



Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic reafirmou nesta segunda-feira, 26, que "o mais importante é controlar a inflação" nos Estados Unidos, levando-a de volta à meta de 2%. A declaração foi dada durante entrevista virtual ao jornal The Washington Post.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Bostic considerou que "apenas agora estamos chegando a uma postura mais restritiva" na política monetária. Para ele, ainda há "trabalho a ser feito", com um "longo caminho" no aperto monetário a fim de conter os preços.

Além de comentar sobre o aumento da incerteza no Reino Unido, Bostic disse que o Fed continuará a monitorar nos próximos meses o eventual risco de recessão global. Ele disse que o BC americano está em contato regular com bancos centrais de outras nações, notando que a economia do país "não é uma ilha".

Bostic ainda comentou que as expectativas de inflação no longo prazo estão "próximas da meta". Segundo ele, isso é um sinal de que o mercado confia na atuação do Fed.

Questionado sobre a eventual perda de foco do Fed, ao tratar de questões climáticas, por exemplo, o dirigente argumentou que o BC deve estar preparado, caso o clima eventualmente ameace a estabilidade financeira.