Vida60Mais: conheça o marketplace voltado a idosos

Caçula de 8 irmãos, Arine Rodrigues nasceu quando a mãe tinha 40 anos e o pai 48 anos. Com o tempo, se acostumou a acompanhar as dificuldades que seus pais tinham com tecnologia ao fazer uma pesquisa na internet, realizar agendamento de serviços e até mesmo comprar online.

A executiva via que era necessário muito esforço e adaptação por parte dos pais para fazerem parte da era digital.

Tendo essa experiência pessoal e após descobrir por meio de pesquisas de mercado que essa dificuldade atingia muitos idosos, Arine resolveu criar, em 2020, um marketplace totalmente focado neste público.

A ideia envolveu itens como layout, publicidade, cores, usabilidade e produtos eserviços aderentes aos desejos e necessidades longevos se atentando para não cair em estereótipos. Assim nasceu o Vida60Mais.

Como conquista, o Vida60Mais já foi reconhecido pela Prefeitura de São Paulo com o Selo de Diversidade e Direitos Humanos pelo trabalho com a pessoa idosa no ano de 2021. Além disso, a loja online atua como parceira de empresas e movimentos do setor como o #soumaisessenta – apoiado pelo Governo do Estado de São Paulo.

“Por ser filha caçula, acompanhei de perto as frustrações e falta de interesse dos meus pais ao lidarem com a tecnologia por não se sentirem representados e isso sempre ficou na minha cabeça”, explica Arine Rodrigues, cofundadora e CEO do Vida60Mais. “Sendo assim, resolvi criar um produto feito pelos e para os longevos, unindo cores, fontes, layout e toda a comunicação focada neles.”

Com cerca de R$ 50 mil, Arine e Gabriela Manhoso (cofundadora) iniciaram a operação com pesquisa de validação do negócio. Em seus estudos de mercado, as executivas fizeram entrevistas com 3 mil pessoas, de todo o Brasil.

Ao abordar pessoas com faixa etária a partir de 50 anos, elas constataram que:

77% dos entrevistados não se sentiam representados nas plataformas atuais e não se identificavam nas campanhas publicitárias disponíveis,

67% preferiam marcas e empresas com valores semelhantes aos seus

e 87% gostariam de ser mais ouvidos pelas empresas e encontrar um espaço de consumo dedicado a eles.

Arine começou a empreender por propósito e missão de trazer o público sênior para o mundo digital, sendo um braço nas vendas e marketing direcionado a um público específico a fim de expandir sua atuação e fortalecer a cadeia 60+.

Após colocar o projeto no ar, no ano de 2021, a executiva resolveu se especializar no assunto, e passou a cursar a formação executiva em longevidade na Fundação Getúlio Vargas, no ano de 2021.

A plataforma Vida60Mais conta hoje com 150 produtos e serviços cadastrados e quer encerrar 2022 com 400 opções para facilitar as escolhas dos maduros e mirar um faturamento na casa de R$ 500 mil em 2023.

Sobre aceleração, Gabriela conta que receberam mentorias da Silver Hub, mas que buscam recursos financeiros para expandir a operação tecnológica do Vida60Mais.

“A princípio buscamos R$ 300 mil para uso nas melhorias mapeadas inicialmente focando em nossa base tecnológica e usabilidade, alcance com investimentos em marketing e eventos, estrutura física e contratação de equipe dedicada”, explica a cofundadora.

Mercado

“Acreditamos que o mercado da Longevidade pode ser um unicórnio. Isso porque ainda é um mercado que ocupa pouco espaço nas agendas das empresas, mas que conta com números potenciais muito relevantes como ter girado R$ 1 trilhão de renda total em 2020, R$ 949 bilhões em consumo, ter uma representação expressiva em nosso PIB, representar mais de 20% do volume investido na B3, dentre outros dados econômicos importantes”, conta Arine, com base em dados da SeniorLab.

Futuro

“Queremos nos tornar o portal referência dos longevos e criar uma comunidade 60+, um espaço onde eles queiram ficar conectados por confiarem e encontrarem informações relevantes e opções de compras que se conectem com eles e com seus familiares. Estamos avançando nesse sentido, aumentando o número de pessoas que nos acompanham – hoje são cerca de 14 mil, sendo 80% delas 50+ –, aumentando as vendas, gerando conteúdos, compartilhando informações relevantes e fortalecendo nossos reconhecimentos e parcerias”, finaliza Arine.