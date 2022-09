Leviathan V2 X: conheça o novo soundbar para games da Razer

Da Redação

A Razer anunciou o Leviathan V2 X, novo soundbar que se junta à linha Leviathan. Com preço sugerido de R$1.200, a caixa tem previsão de desembarque ao mercado em fevereiro de 2023.

De acordo com a Razer, o produto oferece experiência de áudio imersiva, design compacto e conectividade simples para facilitar a usabilidade dos jogadores, sendo uma adição valiosa para elevar a experiência nos games a outro nível.

O Leviathan V2 X é um soundbar para jogos de PC com dois drivers full-range e dois radiadores passivos, oferecendo clareza e profundidade ressonante para uma experiência de áudio superior. Com apenas 40 cm de comprimento, se encaixa perfeitamente sob a maioria dos monitores, permitindo aos gamers organizarem suas mesas de jogo de forma prática e estilosa, e com amplo palco sonoro.

Equipado com um único cabo USB-C, que oferece maior eficiência energética e entrega níveis de áudio dinâmicos, com volume máximo de 90dB, o Leviathan V2 X se destaca pela conectividade simples.

Além disso, conta com a tecnologia Razer Chroma RGB, ecossistema de iluminação para dispositivos gamer . O soundbar tem 14 zonas de iluminação, inúmeros padrões e efeitos de iluminação dinâmicos in-game, o soundbar está pronto para entregar aos usuários personalização RGB completa e com maior imersão.

Para uma conexão ainda mais estável e confiável, o produto tem compatibilidade com Bluetooth 5.0, dando aos usuários a possibilidade de alternar facilmente entre o PC e outros dispositivos móveis emparelhados por meio do Razer Audio App.

