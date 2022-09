Eleição na mão de quem não quer votar

Da Redação



26/09/2022 | 12:19



Artigo

Numa eleição polarizada como a que se aproxima, os dois candidatos favoritos para a ida ao segundo turno deverão obter algo em torno de 40% dos votos válidos. Se um deles trabalhar mais rápida e eficientemente poderá conquistar os eleitores isentos e os desiludidos que optariam por se abster ou votar branco ou nulo e, com isso, liquidar a disputa já no dia 2 de outubro, se obtiver 50% mais um voto.

Considere-se que ambos os líderes das pesquisas têm os seus seguidores fiéis, que jamais trocariam de lado. Quem vota Bolsonaro jamais votará Lula e vice-versa. Como os demais concorrentes tendem a ter votação inexpressiva, tanto que a maioria nem pontua nas pesquisas, o caminho é buscar os eleitores desmotivados a votar e os tendentes a protestar por não haver a opção de seu gosto. E, se não funcionar no primeiro turno, a opção continuará válida para o segundo. Esse raciocínio nos leva à conclusão de que, apesar de praticamente decidida, a eleição passa pelo poder de sedução dos concorrentes junto ao eleitorado potencialmente disposto a não votar.

As escaramuças entre os grupos ideológicos –­ as velhas direita e esquerda –­ que hoje nada significam para a população, são as responsáveis pelo clima desanimado de uns e exacerbado dos que já se decidiram. Prova de que a nossa democracia não conseguiu fixar-se tão ampla quanto o desejável. Num regime democrático, poderíamos até estar polarizados em dois concorrentes mais fortes, mas certamente haveriam pelo menos outros dois ou até três com chances de irem ao segundo turno. Isso seria salutar ao processo, que não seria um plebiscito como tende a ser este ano. As candidaturas deveriam ter surgido de militâncias e alianças entre as forças componentes do grupo e nunca de proselitismo ardiloso e muitas vezes inverídico ou de estranhezas jurídicas como as que hoje permeiam o processo eleitoral brasileiro.

Apesar de toda a problemática, é preciso lembrar que é essa a situação colocada hoje para a apreciação dos 150 milhões de eleitores existentes no país. Seria muito pior se não tivéssemos eleições e, no lugar delas, grupos se alternando no poder sem a validação do voto popular. Além de presidente da República, que dá o tom da campanha em todo o País, teremos a escolha de 27 senadores (um terço do Senado Federal), 513 deputados federais, 27 governadores e 1035 deputados estaduais. Será bom para o Brasil e para todos nós, o dia em que o eleitor deixar de votar por ideologia (que é coisa do passado) e o faça levando em consideração, o passado, a honestidade, a seriedade das propostas e o direcionamento que o candidato promete dar ao seu mandato. Além de boas propostas, quem se candidata não pode prometer sem dizer de onte virá o dinheiro para realizar suas obras. Chega de ideologia inglória e de promessas enganosas!

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).

Palavra do Leitor

Rodrigo Garcia -­ 1

Não tenho certeza de que apenas ele, Rodrigo Garcia, pode derrotar o petista Fernando Haddad no segundo turno da eleição para governador do Estado, conforme disse em campanha no sábado, em São Caetano (Política, ontem). Mas concordo em gênero, número e grau com o governador candidato à reeleição quando ele diz que São Paulo só é o melhor Estado do Brasil porque nunca foi governado pelo PT.

Sérgio Pinto - Santo André

Rodrigo Garcia -­ 2

"Ninguém ama o que não conhece", disse o governador tucano Rodrigo Garcia ao visitar o Grande ABC no sábado. Pelo visto ele ama demais a região, pois não sai daqui. Vamos confirmar o tamanho deste amor pelas sete cidades caso ele conquiste nas urnas o direito ao segundo mandato.

Teresa de Fátima Vicks - do Facebook

Voto útil

Lula me dá arrepios quando ouço sua voz de possuído pelo demônio. já pedindo perdão ao demo. Ele não discursa, ele cospe suas mentiras absurdas, carregadas de tanto desejo de vingança pura e simples que mecausa medo imaginar a possibilidade deste indivíduo voltar a dominar o Brasil. E vejam bem, isto não é impossível de acontecer graças à manobra do voto útil, visto que Lula está tentando captar a escolha dos que anulam seu voto ou votam em branco. E os que simplesmente vão votar em candidatos da terceira via, Ciro Gomes e Simone Tebet, para não dar o braço a torcer em suas escolhas, que pensem bem, pois o que assisti ontem (sábado) no debate do SBT foi assustador. Lula, um covarde, se recusou a comparecer para não ter que enfrentar Bolsonaro, mas nem precisou estar lá, pois os demais candidatos tomaram suas dores e caíram de pau em cima do presidente, que, no meu entender, se saiu muito bem. Já Simone Tebet, a católica, não explicou como sua fé não a impede de dar apoio ao líder dos abortistas no Brasil, Lula da Silva. Os eleitores da terceira via que pensem bem em apoiar este pote de fel disposto a despejar seu veneno nos brasileiros caso vença esta eleição. Vocês serão responsáveis por esta desgraça. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Deus, pátria, família e liberdade!

Mara Montezuma Assaf - Capital

Simone Tebet

Bem articulada, proba e conhecedora dos problemas pelos quais clama o País, a candidata Simone Tebet (MDB-MS) venceu o debate deste sábado de goleada. E coloca no chinelo da política o ex-presidiário por corrupção Lula (PT) e a gestão não menos corrupta e desastrosa de Jair Bolsonaro (PL). Sem, lógico, desmerecer a atuação firme também de Soraya Thronick (União Brasil) e do cearense Ciro Gomes (PDT). Também serviu para mostrar um covarde Lula, que não compareceu. E um Bolsonaro, acuado por críticas de ser uma gestão corrupta, que humilha as mulheres, corta até recursos da merenda escolar etc. Não faltando uma figura caricata, ou de palhaço da corte, de um candidato que mente que é sacerdote, como o PadreKelmon (PTB), que,descaradamente apoia Bolsonaro. O lado triste desta história é que, faltando apenas uma semana para a eleição, os líderes nas pesquisas, infelizmente, são Lula e Bolsonaro. Acorda, Brasil.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Bolsonaro

Muitas pessoas criticam bolsonaro porque não gostam do jeito dele, mas vão votar no Lula, que foi condenado e tem se especializado em ofender grupos que não pensam como ele. Já disse que policiais não são gente, já ofendeu quem é contra o aborto, agradeceu a Deus por ter criado o coronavírus que tantas vidas ceifou e, por último, sem motivo algum escolheu o povo paulista para um novo ataque chamando a todos de ignorantes, brutos e capiaus. Onde está a coerência desses votos?

Luciana Lins - Campinas (SP)

Saúde mental

Durante nossas vidas passamos e sentimos um farto número de sentimentosaté indesejáveis e dentre eles estão traumas, insônias, inseguranças, esquecimentos importantes, depressões, frustrações, ansiedades e diversos outros problemas e infortúnios de ordem psicológica. E com isso nosso corpo físico recebe reflexos e impertinênciasmuitas desse processo, até chegarmos ao diagnóstico preciso de tratamento e cura. Vale lembrar que, na maioria das vezes, a doença mental chega em silêncio, camuflando assim sua presença. Nossa saúde mental precisa urgentemente que nossos governantes e principalmente nosso Ministério da saúde se debrucem sobre essa imprescindível causa, pois até detectarmos clínica e medicinalmente sobre a ausência de nossa saúde mental refletimos e sofremos além do necessário e merecido.

Cecél Garcia - Santo André

Literatura

Ao dizer que se refugia na literatura para evitar a "chatice atroz" da vida (Setecidades, ontem), o imortal Ignácio de Loyola Brandão dá a todos nós, mortais, o caminho para manter a sanidade em tempos tão sombrios quanto o que vivemos, onde a sordidez é cultuada, a estupidez é incentivada e a ignorância, celebrada. Enquanto a esperança não volta, o jeito é buscar refúgio nos livros. Muito obrigado pela dica, mestre.

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema