Bárbara Evans batiza a filha e semelhança da bebê com o avô chama atenção: Parece muito!

26/09/2022 | 12:11



Bárbara Evans encantou as redes sociais ao compartilhar fotos e vídeos do batizado da sua filha, a pequena Ayla, fruto do seu casamento com Gustavo Theodoro.

Nos registros, a bebê apareceu com uma carinha bem séria e usando um lindo vestido branco. Bárbara optou por um vestido longo na cor nude. Já Gustavo usou um look mais social, camisa e calça.

Nossa bebezuka, vovó e vovô, escreveu Bárbara.

Nos comentários, a semelhança entre a bebê e o seu avô, pai de Bárbara, chamou atenção dos seguidores:

Genteee!!!; Cópia do vovô, disse uma.

A Ayla e a cara do avô rsrs, opinou uma segunda.

Linda! Parece mto com o vovô dela!, escreveu uma terceira.

Além das fotos, Bárbara compartilhou um lindo vídeo do dia tão especial:

O vídeo mais lindo que já tive! Bem-vinda minha bebezuka. Nós te amamos!