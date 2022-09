Viih Tube defende Eliezer após criticas por não quererem morar juntos durante gravidez

26/09/2022 | 12:10



Defendeu com unha e dentes! Viih Tube não gostou nadinha de ver o nome do amado envolvido em uma enorme polêmica após uma entrevista em que o casal afirmou que não pensava em morar juntos durante a gravidez.

Apesar de ter esclarecido a situação, Eliezer ainda ficou incomodado com os comentários. Recentemente, Viih abriu o coração em seus Stories no Instagram e revelou que o namorado passou a tarde do último domingo, dia 25, triste com o que estava rolando.

- Eu vi o quanto ele ficou chateado com algumas pessoas falando mentiras ou, de uma forma totalmente errada, frases que ele e eu falamos. Gente, ele nunca descartou a possibilidade de morarmos juntos como tem sites e pessoas falando, afirmou a loira.

Na legenda, Viih ainda reafirmou que os dois tomaram essa decisão juntos, então os fãs já podem acalmar o coração porque Eliezer não está tentando correr de nenhuma responsabilidade, hein?! A youtuber também revelou que eles escolheram seguir morando separados durante a gravidez, mas que as coisas podem mudar com a chegada do bebê.

- Por agora, neste momento, enquanto o bebê ainda está na barriga, nosso namoro continua o mesmo. Eu na minha casa, ele na dele, eu ficando lá, ele ficando aqui. Sempre juntos, mas ninguém vai mudar pra casa do outro ainda. Quando o bebê vier, é óbvio que vamos morar juntos, que ele vai estar comigo aqui em todos os momentos. Isso é claro! Ele vem todos os dias aqui, a gente junto, imagina quando vier o bebê então?

Viih então decidiu abrir um pouco mais sua intimidade e revelou os planos futuros do casal. A ex-sister contou que ela e Eliezer pensam sim em começar a morar juntos, mas em um novo ambiente, um lugar que tenha sido comprado pelos dois e que a nova pequena família deles possa ser criada com muito amor e carinho.

- Já que querem saber, é muito mais que isso. A gente tem planos pra depois que o bebê nascer, passar um tempo já, comprar uma casa juntos, construir essa família juntos num lar novo, que seja de nós dois. Não na casa dele, não na minha.