Simaria faz desabafo em show de Simone: Vocês não têm noção do que essa menina e eu estamos passando

26/09/2022 | 12:10



Simaria apareceu de surpresa no primeiro show da carreira solo de Simone. Na redes sociais, a cantora fez questão de compartilhar o vídeo completo de seu reencontro no palco com a irmã.

Assim que viu Simaria, Simone começou a chorar, então a sertaneja falou:

- Irmã, o que tá chorando? Chora não. Por trás de uma cantora como eu e Simone, tem pessoas como vocês que choram, sofrem, que passam por batalhas e lutas. Vocês não têm noção do que essa menina [Simone] e eu estamos passando nos últimos meses. Mas, eu só tenho uma coisa a dizer: Minha voz está voltando. Em breve vamos estar juntas cantando.

Depois de perceber que as pessoas poderiam fazer confusão com a frase, Simaria explicou:

- Não juntas, porque agora ela vai seguir a carreira solo dela. Um sonho dela, então temos que respeitar. Vou estar sempre atrás, escolhendo o repertório, ajudando nessa nova trajetória dela.