Momento de taxas de juros elevadas

Sandro Renato



26/09/2022 | 12:00



Há algumas decisões fundamentais para orientar a dinâmica econômica, seja do ponto de vista macro como microeconômico, mas que parecem distantes do nosso cotidiano. Sem sombra de dúvida, uma dessas decisões refere-se às estratégias e metas para a taxa básica de juros da economia pelo Banco Central, denominada taxa SELIC no Brasil.

A complexidade e interdependência que caracterizam as relações econômicas fazem com que as decisões adotadas pelos Bancos Centrais de outros países possam ter reflexos no ambiente econômico interno. Especialmente decisões adotadas em países desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra e Zona do Euro.

De forma sucinta, a princípio, o Banco Central eleva a taxa básica de juros com objetivo de reduzir o volume de moeda em circulação, encarecer o crédito e retrair a demanda para, desta forma, aliviar a pressão sobre os preços. Ou seja, para reduzir os níveis de inflação. O efeito colateral é que essa ação tende a desacelerar a atividade econômica em razão da própria retração da demanda.

Foi seguindo essa linha de raciocínio que o presidente do FED (Banco Central do EUA), Jerome Powell, afirmou na semana passada que será preciso aumentar o desemprego nos EUA para combater a inflação.

Há que acrescentar que a inflação se tornou problema mundial nos últimos anos. Isso tem provocado elevação da taxa básica de juros em diversos países do mundo. Na terceira semana de setembro, o FED elevou a taxa para cerca de 3% a.a. O Banco Central da Inglaterra para 2,25% a.a. Na Zona do Euro a taxa elevou-se para 1,25% a.a. na segunda semana deste mês.

Dívida pública

Mas por que as elevações dos juros básicos, especialmente nos países centrais, impactam no mercado brasileiro? Essas taxas são referência para remuneração dos títulos de dívida pública dos respectivos países. A venda de títulos públicos é utilizada para retrair o volume de moeda em circulação e, assim, conseguir provocar retração da demanda.

Contudo, na outra ponta, os investidores, agentes que detêm e/ou administram grandes contingentes de poupança no mercado financeiro, decidem onde alocar esses recursos diante de um rol de opções financeiras. Isso inclui a possibilidade de investir em diferentes títulos de dívida pública, entre outras tantas opções. Um importante critério de decisão para a aplicação financeira dos recursos é a avaliação da relação entre o retorno esperado e o risco nas diferentes opções de alocação. Quanto maior for a percepção de risco por parte dos investidores, maior tende ser a expectativa de retorno para compensar o risco, e vice-versa.

Dado este modus operandi presente nos mercados financeiros nacionais e internacional, quando países mais desenvolvidos aumentam a taxa básica de juros, os respectivos títulos públicos passam a representar opções com maior retorno frente ao baixo risco que em geral apresentam.

Neste cenário, nações cujos títulos de dívida pública apresentam riscos mais elevados - seja pelo grau de endividamento do país, pela insustentabilidade orçamentária e baixa expectativa de crescimento, entre outros - terão maior dificuldade de vender seus títulos no mercado financeiro para operacionalizar a política monetária. Inevitavelmente, isso pressionará os Bancos Centrais desses países a ampliar mais intensamente as taxas básicas de juros.

Por isso, o aumento dos juros básicos nos EUA, na Inglaterra e na Zona do Euro cria uma barreira que só diminui a possibilidade de redução da taxa básica no Brasil, atualmente em 13,75% a.a. A depender da conjuntura dos próximos meses, pode mesmo pressionar a elevação dos juros básicos no Brasil.

Seu efeito para nosso cotidiano é que a taxa básica (SELIC) é referência para precificação das demais taxas cobradas no mercado. Ou seja, em algum grau, se refletirá sobre o aumento da taxa de juros aos tomadores de crédito na ponta, tanto às pessoas físicas como jurídicas.

Por isso o aumento da taxa básica de juros nos países mais desenvolvidos impacta nosso dia a dia, seja elevando o custo do endividamento aos tomadores de crédito de forma direta ou, indiretamente, elevando o custo de operação no mercado interno.

Ao que tudo indica, as taxas básicas de juros não devem recuar rapidamente nos países desenvolvidos, pelo contrário. Como consequência, aqui também teremos que conviver com juros básicos elevados.

Material produzido por Sandro Renato Maskio, coordenador de Estudos do Observatório Econômico e professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Metodista de São Paulo