Conheça 10 sugestões de hotéis em Porto de Galinhas

Queridinha dos brasileiros, Porto de Galinhas (PE) reúne belos cenários e conta com uma infraestrutura completa para todos os perfis de viajantes, desde os que se aventuram sozinhos até os que organizam roteiros em família. Abaixo, confira boas opções de hotéis em Porto de Galinhas.

Hotéis em Porto de Galinhas

O Rota de Férias preparou uma lista com 10 recomendações de acomodações no destino. Os empreendimentos selecionados são:

Nannai Muro Alto

Referência em hospedagem de luxo, o Nannai Muro Alto é um dos melhores hotéis em Porto de Galinhas. A 9 quilômetros do centro da cidade, o complexo oferece acesso à praia, spa e gastronomia sofisticada.

Summerville Resort

A 11 quilômetros da Praia de Porto de Galinhas, o Summerville Resort é indicado para quem procura um bom hotel all inclusive. Sua infraestrutura de lazer inclui bar, restaurante, serviços de massagens e quadras de diferentes esportes.

Marulhos Suítes Resort by MAI

Curtir a piscina com vista para a Praia de Muro Alto é uma das principais atrações do Marulhos Suítes Resort by MAI. O local fica a 10 minutos a pé da Praia do Cupe e conta com um divertido parque aquático, além de restaurtante e quadras.

The Westin Porto de Galinhas

A Praia de Porto de Galinhas é lar do The Westin Porto de Galinhas, que reúne acomodações confortáveis e opções de lazer para toda a família. O restaurante Tuna’s, que tem até um forno a lenha para preparar pizzas, é um dos principais destaques do pedaço.

Flat Beach Class Resort Muro Alto

Ideal para quem quer relaxar, o Flat Beach Class Resort Muro Alto tem suítes com hidromassagem e sauna. Localizado à beira-mar, o complexo oferece acesso direto à Praia de Muro Alto, uma das mais bonitas da região.

Enotel Porto de Galinhas

Quem vai ao Enotel Porto de Galinhas pode se refrescar na piscina ao ar livre, na piscina coberta ou na praia. O resort conta com atividades comandadas por monitores, spa e possui sua própria casa noturna, chamada Boite Enotel.

Pousada Tabajuba

Cheia de charme, a Pousada Tabajuba tem piscina ao ar livre e oferece acesso direto à Praia de Porto de Galinhas. As acomodações são confortáveis e o centro da cidade está a apenas 2,5 quilômetros de distância.

Marupiara Resort

Com restaurantes especializados em receitas regionais e internacionais, o Marupiara Resort recebe muito bem os viajantes que vão a Porto de Galinhas. O complexo tem spa, espaço kids, serviço de praia e até salão de beleza.

Ocaporã Hotel All Inclusive

O Ocaporã Hotel All Inclusive é rodeado pela Mata Atlântica e pela belíssima Praia de Pontal do Cupe. Os hóspedes podem curtir a infraestrutura do resort all inclusive e planejar passeios de barco ou visitas a pontos turísticos como Carneiros.

Hotel Village Porto De Galinhas

Quatro piscinas com área de hidromassagem, jardins elegantes, bar de praia, casa noturna e quadra de tênis são algumas das principais atrações do Hotel Village Porto De Galinhas. O local fica a poucos minutos de carro do centro de Ipojuca e a apenas três quilômetros da Praia de Merepe.

