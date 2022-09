Da Redação

Do 33Giga



26/09/2022 | 11:55



A BYD Brasil inaugurou sua quinta concessionária de automóveis no país: BYD Eurobike, em Ribeirão Preto (SP). O showroom está localizado na avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, 1562 – no bairro Jardim Botânico.

Essa é a segunda concessionária premium da BYD em parceria com a Eurobike. A primeira, inaugurada em abril deste ano, na capital paulista, foi pioneira da marca em território nacional.

BYD: marca de elétricos abre nova concessionária em SP / Credito da foto: Divulgação / BYD

Especializada no segmento premium, a Eurobike também foi nomeada pela BYD Brasil para a cidade de Goiânia (GO). A unidade deve ser inaugurada ainda neste ano.

Com a inauguração da Eurobike Ribeirão Preto, a rede de automóveis BYD já reúne cinco concessionárias em operação:

Eurobike (SP Capital),

Vitória Motors BYD (Vila Velha, ES),

Itavema (RJ)

e Servopa BYD (Curitiba, PR).

Estão confirmadas as aberturas das concessionárias Go Green em (Belo Horizonte, MG), dia 04/10, Carmais, dia 13/10, em Fortaleza (CE), e Saga (Brasília — DF), dia 19/10.

Até o momento, já foram nomeadas lojas em 31 cidades no país da rede BYD de automóveis. A previsão é encerrar 2022 com total de 45 unidades e chegar ao final de 2023 com nomeação em 100 cidades brasileiras.

BYD: marca de elétricos abre nova concessionária em SP / Credito da foto: Divulgação / BYD

Sobre a BYD

A BYD chegou ao Brasil em 2015, quando inaugurou sua primeira fábrica de montagem de ônibus 100% elétricos, em Campinas (SP). Em 2017, abriu uma segunda, na mesma cidade, para a produção de módulos fotovoltaicos.

Para abastecer a frota de ônibus elétricos, a empresa iniciou, em 2020, a operação de sua terceira fábrica no Brasil, no Polo Industrial de Manaus (PIM), dedicada à produção de baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4).

A empresa também é responsável por dois projetos de SkyRail (monotrilho) no país: em Salvador, com o VLT do Subúrbio, e na cidade de São Paulo, com a Linha 17 – Ouro. Além disso, a BYD comercializa no Brasil empilhadeiras, vans, caminhões, furgões e automóveis, todos totalmente elétricos e não poluentes.

Mais recentemente, devido à pandemia da Covid-19, a empresa também está vendendo máscaras descartáveis no país.

Em abril de 2021, a BYD Brasil passou a integrar o Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

Em novembro de 2021, deu o primeiro passo para o início da comercialização dos automóveis de passeio no país, com a apresentação do modelo SUV Tan EV e a nomeação da EuroBike como a primeira concessionária de automóveis elétricos da marca no Brasil. Em abril de 2022, a empresa lançou seu segundo automóvel elétrico no Brasil, o sedã premium HAN EV.