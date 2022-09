Tânia Mara decide colocar um ponto final em seu namoro com o sertanejo Tiago, afirma jornal

26/09/2022 | 11:11



Acabou! De acordo com o jornal Extra, o namoro de Tânia Mara com o cantor sertanejo Tiago chegou ao fim, e a decisão foi tomada pela cantora.

Essa não é a primeira vez que o relacionamento chega ao fim. O casal se separou pela primeira vez em 2021, em meio à repercussão da cirurgia de aumento peniano do músico. Na época, Tiago afirmou que o fim não se deu por conta do procedimento, mas pela repercussão do assunto, o que teria chateado Tânia.

Vale pontuar que eles deram mais uma chance ao amor e reataram em junho deste ano, mas segundo o jornal, agora o término é definitivo. Será?