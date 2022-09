Após discussão na web, Dynho Alves nocauteia Christian Figueiredo em luta de boxe

26/09/2022 | 11:11



Chegou ao fim a treta! Dynho Alves e Christian Figueiredo se enfrentaram na madrugada desta segunda-feira, dia 26, no Fight Music Show 2, que aconteceu em Curitiba, no Paraná.

O duelo entre o cantor e o influenciador foi a grande atração do evento, que já é conhecido pelos confrontos envolvendo outras celebridades. Vale lembrar que no início deste ano, Whindersson Nunes e Popó se enfrentaram no mesmo ringue para um acerto de contas após provocações nas redes sociais.

No caso de Dynho e Christian, a motivação foi a mesma, mas os dois se desentenderam durante a gravação do podcast Eu Fico Loko. Na época, eles protagonizaram uma situação desconfortável e seguiram trocando farpas através das redes sociais por semanas.

O confronto final entre os dois ficou então marcado para colocar um ponto final na história. O duelo terminou com a vitória do cantor após um belo soco que levou Christina ao chão. Durante o terceiro assalto, Dynho emendou dois socos que desestabilizaram o youtuber.