Bruno Tálamo explica aproximação de Deolane Bezerra em A Fazenda 14: - Não queria como inimiga logo de cara

26/09/2022 | 11:11



Primeiro eliminado de A Fazenda 14, Bruno Tálamo participou do Hora do Faro e não teve medo de distribuir plaquinhas com adjetivos para os colegas de confinamento e enfrentar a máquina da verdade. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o ex-repórter do A Tarde é Sua admitiu ter cometido alguns erros no confinamento.

- Que eu errei algumas decisões, concordo com você. Aquele ímpeto, aquela ansiedade de mostrar que você está ali para não ser mais uma planta, que você veio para chegar, chegando, sempre foi a minha estratégia. Cometi alguns erros, mas eu não parei na roça por causa desse erro. Porque os votos, de acordo com a configuração que se desenhou ali, eu estava livre na minha cabeça.

E revelou ter ficado surpreso ao ser puxado da baia pelo Tiago, que considerava seu amigo.

- Caí na roça de paraquedas. Eu caí numa roça muito forte. Eu acredito que se não tivesse essa configuração, talvez eu ainda estivesse lá, mas aconteceu. Agora, é digerir isso aí.

O jornalista explicou sua estratégia de tentar se aproximar de Deolane Bezerra.

- O que eu não queria era a Deolane como inimiga logo de cara, absolutamente. Porque intimida uma pessoa que tem uma força incrível na rede social, é uma pessoa que se posiciona. Então, se der pra ser amiga de cara, vamos tentar.

Após Rico Melquíades acusá-lo de ser falso por chorar sem derramar lágrimas, ele disparou:

- É uma visão sua, eu sei o que senti, eu sei como foi essa noite. Eu me importo só com a visão dos meus pais e da minha esposa. Fui lá me jogar, mostrar minha verdade. Se não agradou, se agradou, eu respeito totalmente a opinião do público, ela é soberana, estou aqui para acatar, disse ele.

Ao ser questionado se foi um caçador de conflitos no reality, Bruno disse que não se reconheceu ao ver trechos de sua participação.

- Eu vivo uma vida de paz, de harmonia, não que eu seja o bom samaritano, mas eu vivo num ambiente totalmente pacífico, minha casa é uma delícia, [com] meu amigos não tenho conflito. Então, não me reconheço assistindo a essas imagens.

Na hora de distribuir as plaquinhas, o ex-peão não teve medo de se posicionar. Para Deolane, ele deu o adjetivo de desequilibrada; Tiago ele afirmou ser traidor; Alex e Lucas são inteligentes; Thomaz é baba-ovo da Deolane; Kerline, carinhosa; Shay é seu amigo; Deborah foi definida como cansativa; Tati Zaqui é verdadeira; já Pétala, ele afirmou ser uma dúvida para ele; Bia Miranda é manipulada; Iran é prestativo; Pelé, bom-caráter; Moranguinho, generosa; Vini é falso; e Ruivinha de Marte é humilde.

Decidido a compartilhar suas mais sinceras opiniões, o famoso ainda elencou Bárbara, Rosiane, André, Ingrid e Iran como os participantes que fazem parte do que ele chamou de Jardim Botânico, onde ficam reunidas plantas. Enfrentando a Máquina da Verdade, Bruno revelou se agiu por oportunismo quando consolou Tiago.

- Ele não deve nada pra mim. Se você ajuda um cara no momento em que ele quer desistir do programa, no momento em que ele estava chorando absurdamente, descontrolado, querendo sair na porrada com todo mundo. Então não esperava que ele me puxasse da baia. Entendi isso como um gesto de traição, não que ele tivesse uma dívida eterna comigo, assinado uma promissória, contrato, não. Por isso que depois eu joguei isso na cara dele.

Ao ser questionado, ele respondeu se acredita que seu comportamento no programa pode prejudicar sua carreira como jornalista.

- Acho que existe um risco, sim. A Deolane é uma pessoa muito influente. Quando eu chamo a Deolane de desequilibrada, pessoas próximas a ela, que são famosas, podem negar uma entrevista pra mim. O Thomaz eu acho que está meio por fora, acho que nem eu quero entrevistá-lo. O Tiago pode querer negar uma entrevista pra mim lá na frente. Quando você fala de uma celebridade, tendo convivido com ela dentro de um reality show, com certeza isso pode respingar dentro da minha profissão e pode me prejudicar. Mas é um risco que a gente assumiu.

Totalizando cinco perguntas, Bruno Tálamo ganhou 14 mil reais. Duas de suas respostas foram consideradas mentiras ou inconclusivas e, por isso, ele perdeu parte do valor total. Ao fim da dinâmica, Rodrigo Faro invadiu a sede de A Fazenda para saber como os peões distribuiriam as plaquinhas. Após mostrar quais eles receberam de Bruno, ele pediu que os confinados dessem adjetivos ao colegas, o que resultou com com muitas discussões e Deborah ganhando o título de Insuportável, Deolane de verdadeira, Ruivinha de planta, Shay de humilde e Vini de falso. Os cinco seguiram para a segunda etapa, em que escolheram Iran Malfitano para ganhar um prêmio de dez mil reais por todos gostarem do cozinheiro da casa. Como não conseguiram entrar em um acordo sobre qual deles também receberia um prêmio de mesmo valor, Iran acabou indicando Shay.

Para finalizar o programa A Hora do Faro, Bruno ainda recebeu um recado de Sonia Abrão, sua ex-chefe.

- Só queria te dizer que não sei se você volta pro programa algum dia, se você não volta. Mas eu posso te dizer que seu lugar no coração da gente, toda a nossa equipe, esse está garantido sempre, viu? E queria te dizer também pra você não desistir, não pensar que você que precisa ser diferente. Eu acho que os participantes é que vão ter que moldar os seus valores, os seus princípios. Continua na sua trilha que muita coisa boa, com certeza, ainda vem pra você, tá?