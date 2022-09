Confirmada a maior feira de produtos para arte e artesanato da América Latina

Da Redação



26/09/2022 | 11:11



A próxima edição da Mega Artesanal está confirmada para o período de 26 a 29 de outubro de 2022. Depois de dois anos de hiato, está de volta a tão esperada e maior feira de produtos e técnicas para arte, artesanato e artes manuais da América Latina.

Marco zero do calendário do segmento há 17 anos, esta edição terá 400 expositores da indústria, do comércio, ateliês, confeiteiros e artesãos.

“Para quem conhece a feira, o que marca é a sensação de estar em casa, com tanta gente que costura, borda, pinta e compartilha do mesmo prazer pelo fazer manual. Mas esta edição também será marcada por um batalhão de pessoas novas, que descobriram o artesanato no período de isolamento e não largaram mais”, comenta Rita Mazzotti, sócia-diretora da WR que trabalha e lidera eventos neste setor há mais de 20 anos.

De pequenos empreendedores a gigantes do setor, o evento promove centenas de cursos, demonstrações, workshops, além de ser o espaço de referência nacional para acompanhar os maiores e mais quentes lançamentos.

Sobre a Mega Artesanal - Ponto de encontro anual do setor de artes manuais, a Mega Artesanal oferece uma experiência completa de consumo, conteúdo e relacionamento. Nela os visitantes encontram tudo o que precisam para criar, exposições para se inspirar, cursos para aprender alguma técnica ou para se reciclar, e ainda ficam frente a frente com os grandes criadores do setor que fazem sucesso na TV e na internet.

Serviço

MEGA ARTESANAL 2022

Data: 26 a 29 de outubro

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5. Água Funda, São Paulo/SP. (Vans gratuitas saindo da Rua Anita Costa, ao lado do metrô Jabaquara, até o evento).

Horários

De 26 a 28/10 - 10h às 19h

Dia 29/10 - das 10h às 18h

Ingressos: Online ou na bilheteria* (*sujeito a disponibilidade).

Valores: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia).

Restrições: Proibida e entrada de menores de 12 anos, exceto lactentes de até 2 anos.

Estacionamento: Informações aqui.