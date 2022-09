Bruna Marquezine aposta em look arrasador para a Semana de Moda de Milão

26/09/2022 | 10:10



Olha ela! Bruna Marquezine marcou presença na Semana de Moda de Milão e novamente chamou atenção. A atriz apostou em um look nude arrasador para o evento e curtiu na primeira fila o desfile de primavera-verão da Versace.

Marquezine fez tanto sucesso que a estilista Donatella Versace escolheu uma foto ao lado da brasileira para compartilhar em suas redes sociais. Além da atriz também estavam Gigi Hadid, Paris Hilton, Normani e Irina Shayk.

Após a publicação, Marquezine retribuiu o carinho compartilhando a postagem em seus Stories com alguns corações.

Mostrando que está aproveitando cada minuto na Itália, a atriz presenteou os seus fãs com um lindo ensaio nas redes sociais. Bruna apostou em vestido curto e decotado transparente de seda, que valorizou as curvas do seu corpo.