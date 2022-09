Moeda Pet arrecada 8 mil garrafas PET na edição de setembro

Da Redação



26/09/2022 | 10:06



A edição de setembro do Moeda Pet, que aconteceu da manhã até o início da tarde deste sábado (24) no Parque Central, em Santo André, arrecadou mais de 8 mil garrafas PET, trocadas por 401 quilos de ração para cães e gatos, além de 50 quilos de areia para os felinos. Participaram 143 pessoas nesta que foi a décima edição da iniciativa, realizada sempre no último sábado de cada mês. A iniciativa foi realizada em sistema drive-thru.

"Não só a família junta as garrafas, mas também os amigos, vizinhos, porque entendem a importância deste programa. Continuaremos participando", comentou a andreense Mônica Sousa, que acompanhava a família na entrega.

Desde que foi criado pela Prefeitura, em dezembro de 2019, o Moeda Pet já contou com a participação de aproximadamente 3 mil pessoas, que trocaram por volta de 180 mil garrafas plásticas por mais de 6 toneladas de ração para cães e gatos.

Cada quilo de garrafas plásticas equivale a 20 garrafas de dois litros, 26 de um litro ou 36 de 600 ml. O material é trocado por um quilo de ração. Quem participa pode levar até três quilos por CPF presencial de ração para casa ou pode doar no local para as ONGs cadastradas.

Uma recomendação importante é que são aceitas apenas garrafas de água, refrigerante ou que tenham plástico do tipo PET na composição. É necessário que estejam limpas e secas.

A arrecadação do Moeda Pet é encaminhada para as cooperativas do Aterro Municipal de Santo André e vendida posteriormente para beneficiar as famílias cooperadas com geração de renda, ao mesmo tempo em que promove a reciclagem e contribui com o meio ambiente. Na última edição, em agosto, os 145 munícipes que participaram levaram 7.940 garrafas PET e retiraram 318 kg de ração.