Sistema Bets Sports: entenda como funciona

As apostas do sistema já existem há algum tempo, mas mesmo alguns profissionais não se atrevem a experimentá-las. Isso ocorre porque eles são considerados bastante arriscados.

As apostas do sistema podem ser bastante difíceis de entender no início, mas depois de apenas algumas etapas introdutórias, você entenderá como tudo funciona.

As apostas do sistema parecem complicadas à primeira vista, mas o princípio por trás delas é surpreendentemente simples.

O que você precisa saber sobre as apostas do sistema

A aposta do sistema é uma combinação de diferentes apostas combinadas. O jogador precisa determinar quantas apostas simples colocar.

Isso cria uma grande aposta combinada com, por exemplo, quatro apostas individuais, que não precisam ocorrer todas.

Em vez disso, é estipulado que apenas três apostas individuais devem existir. Como existem quatro maneiras de fazer isso, quatro apostas combinadas são criadas neste caso, que são automaticamente atribuídas a uma aposta separada neste sistema de 3 em 4 e avaliadas separadamente.

Enquanto uma aposta combinada é uma combinação de diferentes apostas individuais. Uma aposta total é definida aqui, que se estende por todas as seleções de apostas.

Para ganhar uma aposta combinada, todos os bets sports individuais devem ser ganhos no final. O lucro geralmente alto consiste na aposta multiplicada pelo fator das probabilidades individuais.

Exemplos de apostas do sistema

Nas apostas do sistema, dois números são sempre importantes: quantas apostas simples são feitas e quantas delas precisam estar corretas? A abreviatura 4/5 ou “4 de 5” é típica para um sistema 4 de 5.

Para uma explicação rápida das apostas do sistema, vamos dar uma olhada em um sistema de 3/4 como exemplo. Com uma aposta de 10 dólares, o jogador decide sobre estas quatro apostas simples:

R: Borussia Mönchengladbach contra o Bayern de Munique (2), odds: 1,48

B: Borussia Dortmund contra Eintracht Frankfurt (1), odds 1,44

C: 1. FC Köln x Hertha BSC (1), odds 2,60

D: VfL Wolfsburg contra VfL Bochum (X), odds 4.50

Com uma aposta de combinação clássica, a única questão seria se as bets sports A, B, C e D são todas previstas corretamente.

Neste caso, as probabilidades totais seriam 1,48 x 1,44 x 2,60 x 4,50 = 24,935, o que multiplicado pela aposta de 10 dólares resultaria num possível lucro bruto de 249,35 euros (menos impostos e aposta básica).

Se o jogador optar pelo sistema 3/4, ele joga as quatro combinações possíveis de três junto com as probabilidades multiplicadas de acordo:

ABC: 5,54

ABD: 9,59

ACD: 17,32

BCD: 16,85

Como cada aposta tem uma aposta de 10 dólares, um total de 40 dólares agora deve ser feito. Se todo o sistema for ganho, ou seja, todas as quatro apostas combinadas estiverem corretas, isso resultará em um lucro de 493 dólares de acordo com o cálculo já mencionado, ou seja, 453 dólares menos a aposta total.

Embora isso seja significativamente maior do que com a aposta de combinação pura, é apenas cerca de duas vezes mais, mesmo que a aposta tenha sido quatro vezes maior.

Essa discrepância no cálculo do lucro da aposta do sistema é justificada pelo fato de que nem todas as quatro bets sports combinadas precisam ser bem-sucedidas para um pagamento.

É imediatamente aparente que uma opção correta é suficiente para obter lucro no final. Isso corresponde à premissa desejada de que no máximo uma aposta pode estar errada neste sistema de aposta.

Embora este princípio básico de apostar com um sistema deva ser bastante claro, o único grande obstáculo é reconhecer as combinações possíveis.

Por exemplo, no sistema ABCDE 3 de 5, são jogadas as dez combinações de apostas ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE e CDE.

Felizmente, isso acontece automaticamente na calculadora de apostas do sistema e no boletim de apostas, para que ninguém precise calcular o lucro da aposta do sistema.