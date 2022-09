Projetores: EpiqVision permite imagens de streaming em grandes formatos

Da Redação

Do 33Giga



26/09/2022 | 09:55



A Epson anunciou no Brasil nova linha EpiqVision. São modelos – similares a projetores tradicionais –, que conversam melhor com conteúdo transmitido via streaming, como filmes, séries, shows, partidas esportivas ou conteúdos audiovisuais em geral.

A linha Epson EpiqVision apresenta três modelos compactos para reproduzir telas de 120 a 300 polegadas, com a qualidade de imagens a laser, associada a componentes de áudio, especialmente desenvolvidos pela Yamaha.

Os lançamentos Epson EpiqVision já estão à venda em redes varejistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, e podem também ser adquiridos pela internet, de qualquer parte do Brasil.

Epson EpiqVision: Detalhes

A linha EpiqVision lançada no país inclui três opções de equipamentos. Os dois primeiros são o EpiqVision EF-12 e o EpiqVision LS300. Discretos, os modelos incluem plataforma smart integrada, baseada em sistema operacional Android TV, e recursos de conectividade avançada, com wi-fi, bluetooth, função de espelhamento de tela e Chromecast, além de entradas para cabos HDMI e USB.

Além dos dois modelos, o mercado brasileiro conta com uma terceira opção, o EpiqVision FH-02.

Projetada para funcionar a partir de uma conexão com a tomada e acesso à

internet, a EpiqVision revela imagens naturais, brilhantes e cheias de cor, que podem ser direcionadas a qualquer superfície, nas paredes, no teto, em qualquer cômodo da casa ou fora dela.

Veja as principais características de cada um dos modelos EpiqVision lançados no Brasil

EPSON EPIQVISION EF-12

Qualidade de Imagens: Até 4K (resolução nativa Full HD HDR)

Brilho: 1.000 lúmens em cores x 1.000 lúmens em branco

Tamanho de tela: 30 a 150 polegadas em Full HD

Áudio: Yamaha Stereo, com 5 W

Distância de projeção: 2,25 metros para 150 polegadas

Dimensões (L x P x A): 17,5 cm x 17,5 cm x 13,5 cm

Peso: 2,15 kg

EPSON EPIQVISION LS300 (Ultracurta distância)

Qualidade de Imagens: Até 4K (resolução nativa Full HD HDR)

Brilho: 3.600 lúmens em cores x 3.600 lúmens em branco

Tamanho de tela: entre 61 a 120 polegadas em Full HD

Áudio: Yamaha DSP 2.1, total 20 W (dois speakers de 5 W e um subwoofer de 10 W)

Distância de projeção: 38 cm para 120 polegadas

Dimensões (L x P x A): 47 cm x 40 cm x 15 cm

Peso: 7,5 kg

EPSON EPIQVISION FH-02

Qualidade de Imagens: Até 4K (resolução nativa Full HD)

Brilho: 3.000 lúmens em cores x 3.000 lúmens em branco

Tamanho de tela: 26 a 300 polegadas em Full HD

Áudio: Mono 5 W com encapsulamento

Distância de projeção: 1,58 m para 60 polegadas

Dimensões (L x P x A): 32 cm x 21,1 cm x 8,7 cm

Peso: 2,6 Kg

Veja imagens da linha EPSON EPIQVISION.