Ação educativa de trânsito atende 400 crianças em Diadema

Da Redação



26/09/2022 | 09:47



Neste primeiro final de semana da Primavera (24 e 25), a quadra esportiva do Parque do Paço se transformou em minicidade inflável que serviu para educação de trânsito de aproximadamente 400 crianças. A atividade referente à Semana Nacional de Trânsito foi organizada pela Prefeitura de Diadema em parceria com a Cia. Sopa de Comédia, especializada em ações educativas de trânsito/mobilidade urbana.

A iniciativa de educação de trânsito ganhou a aprovação de pais/mães e da criançada que pôde circular pelas ruas da minicidade na condição de condutores ciclistas e também como pedestres. Além dos monitores, a organização cedeu bicicletas e equipamentos de segurança como capacetes, joelheiras e outros, devidamente higienizados.

Na opinião do morador Diogo Nóbrega que estava acompanhado dos filhos (João, Arthur e Alice), atividades assim são muito importantes para a educação de trânsito das crianças. "São aprendizados que contribuem para que todas as nossas crianças sejam pedestres e motoristas mais responsáveis no futuro", disse Diogo.

Devido ao sucesso da Minicidade do Trânsito, a Prefeitura vai repetir essa atividade educativa na festa especial do Dia das Crianças (12 de outubro) na Praça da Moça, das 10h às 17h.

A estrutura CIMOB (Circuito Itinerante de Mobilidade) é uma Minicidade inflável com circuito de 276 m² que reproduz a realidade do viário urbano com ruas/avenidas e suas placas e sinalizações (vertical e horizontal), semáforos com luzes e temporizadores, faixa de pedestre e outros. Primeiramente, as crianças percorrem o circuito de bicicletas, finalizando a aula na condição de pedestres. Em ambos os percursos, todos contam com o apoio e orientação pedagógica de monitores treinados.