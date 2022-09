Rodrigo manda militância às ruas pelo segundo turno

Da Redação



26/09/2022 | 09:28



No segundo dia consecutivo de campanha no Grande ABC, o governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição, pediu ontem (25) que a militância vá às ruas mostrar as realizações da administração no esforço final para alcançar o segundo turno. O tucano reuniu 5.000 pessoas, segundo a organização, em ato na Estrada dos Alvarengas, em São Bernardo.

"Nosso time está indo para as ruas pedindo a comparação da nossa candidatura com a dos nossos adversários, mostrando o que a gente fez por São Paulo, mas principalmente mostrando as minhas propostas para o futuro", disse Rodrigo. "Estou muito confiante, muito feliz e tenho a convicção de que nós vamos chegar no segundo turno e ganhar essas eleições", destacou.

A campanha tucana passou a focar a divulgação de que o Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, toca 8.000 obras, gerando 200 mil empregos. "As pessoas, na hora que estiverem em frente da urna, vão analisar tudo que foi feito em São Paulo, analisar o que estamos fazendo e não tenho dúvida de que, nesse momento de reflexão, nós vamos ter o voto de confiança da população para os próximos quatro anos", declarou.

Rodrigo Garcia chegou ao comitê do bairro Alvarenga, em São Bernardo, no fim da manhã de domingo e foi recepcionado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) e pela primeira-dama, a deputada estadual e candidata à reeleição Carla Morando (PSDB), além do vice-prefeito e candidato a deputado federal, Marcelo Lima (Solidariedade).

Orlando lembrou o pleito de 2016, quando estava atrás nas pesquisas de intenção de voto, para pedir aos presentes que se mobilizem até domingo, data do primeiro turno. "Eu estava atrás e vocês foram lá, invadiram as ruas e fizeram a virada. É disso que esse time precisa nesta semana. Essa é a semanaem que se ganha a eleição", discursou o prefeito.

Marcelo Lima foi na mesma linha. "Precisamos contagiar a população, mostrando a importância de reeleger a Carla e de ter um deputado federal representando nossa cidade em Brasília." São Bernardo elegeu dois nomes à Câmara em 2018: Alex Manente (Cidadania) e Vicentinho (PT).

Empatado tecnicamente com Tarcísio de Freitas (Republicanos) na segunda colocação, de acordo com as pesquisas, Rodrigo disse no sábado (24), em São Caetano, que é "o único candidato capaz de derrotar" o líder Fernando Haddad (PT) no dia 30.