Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 25/09/2022

26/09/2022



Vivano Steak celebra 25 anos em S. Caetano

A marca desbravou o segmento no ABC, porque no passado os clientes iam muito para São Paulo e com o crescimento na região mantivemos as pessoas aqui. Temos todas as opções e não perde nada para os restaurantes famosos da Capital”, salienta Evandro Salute, que hoje está na gestão da Vivano Steak, em São Caetano, ao lado do irmão dele, Clóvis.

A empresa familiar recebeu convidados para um café da manhã em comemoração ao Jubileu de Prata.

Na data, autoridades e parceiros da casa foram homenageados com a entrega de uma placa alusiva. “Mais do que uma churrascaria, buscamos apresentar o conceito de diversidade na gastronomia com massas artesanais e cozinha japonesa”, comenta.

O espaço está focado também em atividades ligadas ao universo dos vinhos, trazendo a proposta do conhecimento por meio de degustação com diversas vinícolas.

Valorização

“O objetivo foi aproximar. Esse é nosso papel. Mesmo em um momento emocionante como esse, reunir grandes colegas de profissão e familiares é um ponto positivo”, aponta Luiz Ricardo Bertanha, presidente da OAB São Bernardo, que realizou homenagem póstuma para 11 advogados e uma colaboradora falecidos durante este ano.

A ação inédita reconheceu o trabalho de todos com exibição de vídeos e discursos. “Misturamos calor humano com união e carinho”, finaliza Bertanha.

Interativo

Fui convidada para assistir ao show do cantor Maurício Manieri, no Win, em Santo André. Há algum tempo estava para conferir esta apresentação denominada Classics. Alegre e saudosista embala a todos, inclusive, com um momento ‘bailinho de garagem’. O artista celebrou seu aniversário com a plateia, que contou também com a esposa, Iza, e o filho, Marco.

Trabalhos

Depois de 14 anos na Irlanda, o artista de São Caetano Rodrigo Ternevoy equilibra ponte aérea entre Brasil e terras europeias. Há pouco em solo brasileiro, filmou o Turista Aprendiz e o Velho Fusca. Já de volta à Europa, Rodrigo terá participação no filme da Netflix, Irish Wish, que tem a atriz Lindsay Lohan como protagonista. “Quero ainda voltar para atuar na Língua Portuguesa e ainda ‘matar’ a saudade da família e amigos”, comenta.

Autoestima após os 40 anos

Fisiculturista de São Bernardo Mônica Rivero aborda retorno à carreira e saúde da mulher no podcast D Dia. Para assistir ou ouvir acesse nossas redes sociais.

Louge VIP

Conscientização

A Casita, espaço andreense idealizado por Carla Capuano, psicóloga obstétrica-perinatal, promove Semana do Parto Normal até o dia 29. Campanha em favor do nascimento com respeito terá palestras gratuitas, além de diversas atividades.

Cliques

Kelly Magalhães e o marido, Erick Eloi, recebem convidados para inauguração da Casa Cenário do ABC. O local escolhido pelos empresários, que assinam a marca Momento Único, é o bairro Vila Bastos, em Santo André. A receptiva tem duas datas: sexta e sábado.

Antigos

Esplanada do Paço de São Bernardo ficou agitada no fim de semana com a presença de mais de 2.000 carros clássicos no estacionamento no encontro Back To The Classics. Agora, a organização já se prepara para nova atividade em São Caetano, em novembro, na edição Copa do Mundo.

Programação

Câmara de Vereadores de São Caetano realizou sessão solene pelo dia da fundação da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do município.

Igualdade

Ribeirão Pires prepara-se para votar na formação do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher, na quarta-feira. O órgão coletivo conta com a participação do poder público e da sociedade civil, na busca de elaboração e implementação de políticas públicas.

Festival

Comidas de Boteco ganharam espaço na área externa da Prefeitura de Santo André. Evento gastronômico foi até dia 25 de setembro com muita música. Para entrada foi pedida doação de um litro de leite.