Ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel é assassinado no Rio

26/09/2022 | 09:00



O ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel Wilson Vieira Alves, o Moisés, foi assassinado no início da noite deste domingo, 25, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. De acordo com o 31º Batalhão de Polícia Militar (PM), a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

O corpo de Moisés foi encontrado por uma equipe do 31º Batalhão com várias perfurações de arma de fogo e seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para perícia, segundo a PM, que acionou a Delegacia de Homicídios da capital carioca.

O ex-dirigente da escola de samba da zona norte da cidade foi condenado, em 2011, a 23 anos de prisão pelos crimes de contrabando, formação de quadrilha e corrupção ativa. Ele ficou preso menos de dois anos até ser beneficiado por uma decisão judicial.