Tarsila encanta público infantil na Feira Literária

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



26/09/2022 | 08:41



O centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 foi celebrado com programação especial na 1ª Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires). O evento, que conta com apoio do Diário, foi marcado pelo ''''''''reencontro'''''''' de artistas que tiveram papel central no movimento modernista brasileiro. Além de Oswald de Andrade, que viveu nos anos de 1950 em Ribeirão Pires e foi homenageado na Feira, Tarsila do Amaral foi tema de destaque em uma das 18 mesas literárias da chamada Arena Pau-Brasil.

"Minha tia foi uma artista muito à frente de seu tempo e uma mulher muito corajosa", contou Tarsilinha do Amaral, sobrinha-neta e curadora das obras da artista modernista autora de Abaporu.

Alunos do ensino fundamental do Colégio Enau, de Ribeirão Pires, acompanharam o debate. As crianças vestiam camisetas estampadas com releituras que fizeram de quadros de Tarsila. "Tivemos uma feira do conhecimento no colégio com o tema da Semana da Arte Moderna. Cada um dos alunos estudou uma obra da Tarsila, o significado e fez a releitura", explicou a professora da turma, Alcina Miranda Eiras.

Manoela Rodrigues Nóbrega, 8 anos, estudou o quadro Operários. "Eu aprendi que cada pessoa dessa obra tem uma etnia diferente e que a Tarsila foi uma artista muito importante e querida por todos", revelou a estudante.

"As crianças se identificam muito com a obra de minha tia, pelas formas e pelas cores", destacou Tarsilinha.