Diabetes: qual seu tipo?

Antonio Carlos do Nascimento



25/09/2022 | 21:50



O diabetes é por definição uma doença resultante da falência total ou relativa da produção insulínica e embora seja possível elencar várias subdivisões, apresentá-lo em tipos 1 e 2 é correto e didático.

O diabetes tipo 1 (DM1) responde por 10 % do total de diabéticos e habitualmente incide nas duas primeiras décadas da vida, na maior parte das vezes surge antes dos 18 anos de idade e por isso é comumente chamado de diabetes juvenil. Nestes pacientes, toda a população de células pancreáticas produtoras de insulina é destruída, com processo mediado pelo próprio sistema imunológico do indivíduo.

O diagnóstico do DM1 é fortemente sugerido quando ocorre emagrecimento repentino e diurese volumosa em paciente que está ingerindo grande volume de líquidos, assim como, apresentando fome exagerada. Os sintomas surgem quando mais de 90 % das células produtoras de insulina já foram destruídas, sendo bastante comum que a deflagração do DM1 seja proporcionada por um processo infeccioso, situação que solicita grande produção insulínica que o residual pancreático é incapaz de fornecer.

O tratamento do DM1 será feito pela administração de insulina, não cabendo o uso de medicamentos que estimulem a produção desse hormônio.

O diabetes tipo 2 (DM2) responde por 90 % do universo de diabéticos, sendo mais comum a partir da terceira década de vida, fato que motiva nominá-lo como diabetes do adulto, contudo, sua ocorrência em jovens tem sido crescente. Neste modelo da doença, as células produtoras de insulina estão presentes, frequentemente fabricando-a em grandes quantidades.

A superprodução insulínica das fases iniciais do DM2 ocorre em resposta ao impedimento de sua ação, proporcionada por algumas substâncias, notadamente partículas provenientes da gordura visceral. A elevação dos níveis insulinêmicos corrige temporariamente a glicemia, mas promove aumento da gordura visceral e com isso o ciclo vicioso é perpetuado, até que o pâncreas não consiga elevar sua produção de insulina.

Não à toa, 80 % dos pacientes diabéticos são obesos e muito embora, nestes casos, o melhor caminho para o tratamento seja o emagrecimento, vários medicamentos de uso oral servem para a correção da glicemia. Alguns fármacos promovem melhor ação da insulina, outros aumentam a perda de açúcar pela filtração renal, existem aqueles que melhoram a qualidade das células produtoras, enquanto a estimulação direta da produção insulínica seja ainda recurso muito utilizado.

Diferentemente do DM1, é possível ser portador de DM2 por muitos anos sem que ocorra sintomatologia evidente, o que obriga a investigação periódica do metabolismo da glicose, especialmente em pacientes com ganho progressivo de peso, para os quais, a melhor conduta é proceder ao controle e perda ponderal.

O Diabetes gestacional pode ser compreendido como uma variante do DM2, também mais frequente em obesas, mas limitado ao período de gestação, porém, aproximadamente 60 % destas pacientes desenvolvem DM2 entre 2 e 5 anos após o parto.

A terapia com insulina, obrigatória no DM1, é necessária em aproximadamente 40 % dos pacientes com DM2, em algum momento da evolução desta doença e talvez a única conduta de absoluta interferência no enfrentamento do avassalador aumento da incidência de DM2 em todo o mundo seja emagrecer, ou melhor ainda, não engordar.