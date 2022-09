Corinthians não tem pressa para renovar com Vítor Pereira, revela presidente

25/09/2022 | 19:10



Na final da Copa do Brasil, o Corinthians vive uma lua de mel com o técnico Vítor Pereira, muito também pela campanha surpreendente realizada pelo clube no Campeonato Brasileiro. Perto de entrar em campo na decisão do torneio nacional diante do Flamengo, o time paulista mostrou não ter pressa para definir a permanência do treinador, ao menos foi o que revelou o presidente Duílio Monteiro Alves à Rádio Craque Neto.

"Eu não tenho uma pressa tão grande como existe na imprensa e principalmente quanto a alguns problemas. A gente sabe que existe a necessidade. Quanto mais rápido a gente tiver essa certeza, a gente começa a se mexer no mercado. Mas a gente está em setembro ainda! A gente ainda tem dois meses de campeonato, estamos às vésperas de uma final de campeonato muito importante. Eu entendo que não é o momento e nem o assunto mais importante para se tratar agora", falou o dirigente, que não estipulou uma data para definir a situação.

"As conversas hoje não estão andando. Até o dia 19 de outubro, não vai acontecer nada. Então tudo que sair disso, não é verdade. Está tudo parado agora porque nosso foco é a decisão da Copa do Brasil, dias 12 e 19. Depois eu vou sentar com Vítor e tentar acelerar", completou.

Duílio foi só elogios ao trabalho do treinador, que vem dando oportunidades a jogadores das categorias de base. Vítor Pereira, inclusive, esteve na manhã deste domingo na Neo Química Arena e acompanhou a decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20, que acabou com vitória do Palmeiras por 1 a 0. O comandante esteve acompanhado de outros jogadores do elenco profissional, a exemplo de Raul Gustavo e Fausto Vera.

"Lógico que a gente quer, tem muita vontade que o Vítor continue porque o trabalho é muito bom. Os jogadores da base estão tendo oportunidades, isso é muito importante. Eu nunca vi isso na história do Corinthians, um treinador que desse tanta oportunidade aos garotos da nossa base. Isso valorizou bastante muitos atletas nossos", completou o dirigente.

TREINO

O Corinthians usou o domingo para afinar as finalizações. O treinador tem aproveitado a semana livre, o que é raro desde sua chegada ao clube, para ajustar alguns detalhes. O clube paulista tem quatro testes antes da final com o Flamengo. Na quarta-feira, enfrenta o Atlético-GO, na Neo Química Arena.

Para o jogo, ele não contará com o zagueiro Raul Gustavo, suspenso, além do lateral Rafael Ramos, o volante Maycon e o atacante Júnior Moraes, todos entregues ao Departamento Médico.

O Corinthians é o quinto colocado do Brasileirão, com 44 pontos. Líder, o Palmeiras tem 57. No entanto, a prioridade do time é a Copa do Brasil.