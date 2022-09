Rihanna posta foto enigmática e aumenta rumores sobre participação no Super Bowl

25/09/2022 | 17:10



Parece que teremos Rihanna de volta aos palcos! A cantora, que não se apresenta desde 2016, postou, neste domingo, dia 25, uma foto para lá de enigmática!

Na foto em questão, a diva aparece segurando uma bola de futebol americano, com a sigla da NFL. O registro provavelmente se refere a possível participação da artista no show do Super Bowl 2023!

A foto para lá de sugestiva vem logo depois que o site TMZ publicou a informação de que Rihanna estaria sendo cogitada pela equipe do Super Bowl como a grande atração de 2023! Segundo o site americano, a cantora estaria planejando fazer um retorno ao mundo da música no tradicional show do intervalo do evento esportivo.